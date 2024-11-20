MHP'de istifa depremi yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından; Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasının istendiğini ve müteakiben de onaylandığını duyurdu.
Gelişmenin ardından istifası istenen 3 isim de sosyal medya hesaplarından benzeri açıklamalarda bulundu.
Bolu Milletvekili İsmail Akgül, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir." açıklamasında bulundu.
Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ise, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız." ifadeleri kullandı.
Kilis Milletvekili Mustafa Demir de, "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz." dedi.
Son Dakika › Politika › MHP'de 3 Milletvekilinin İstifası Onaylandı - Son Dakika
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