MHP'de 3 Milletvekilinin İstifası Onaylandı - Son Dakika
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Politika

MHP'de 3 Milletvekilinin İstifası Onaylandı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından üç milletvekilinin istifasının istendiğini ve müteakiben de onaylandığını duyurdu. Gelişmenin ardından 3 isimden de benzeri açıklamalar geldi.

20.11.2024 21:31  Güncelleme: 21:50
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MHP'de istifa depremi yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından; Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasının istendiğini ve müteakiben de onaylandığını duyurdu.

Gelişmenin ardından istifası istenen 3 isim de sosyal medya hesaplarından benzeri açıklamalarda bulundu.

"VERİLEN KARAR BAŞIMIZ ÜSTÜNEDİR"

Bolu Milletvekili İsmail Akgül, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir." açıklamasında bulundu.

MHP'de 3 Milletvekilinin İstifası Onaylandı

"LİDERİMİZİN YANINDAN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ"

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ise, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız." ifadeleri kullandı.

MHP'de 3 Milletvekilinin İstifası Onaylandı

"LİDERİMİZİN VE PARTİMİZİN SON NEFESİMİZE KADAR EMRİNDEYİZ"

Kilis Milletvekili Mustafa Demir de, "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz." dedi.

MHP'de 3 Milletvekilinin İstifası Onaylandı
MHP\'de 3 Milletvekilinin İstifası Onaylandı

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Son Dakika Politika MHP'de 3 Milletvekilinin İstifası Onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'de 3 Milletvekilinin İstifası Onaylandı - Son Dakika
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