MHP\'de İstifa Depremi: Üç Milletvekilinin İstifaları Kabul Edildi

Politika

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MHP'de istifa depremi yaşandı. 3 milletvekilinin istifaları istendi.

Söz konusu gelişmeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, duyurdu. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…" ifadelerini kullandı.

"VERİLEN KARAR BAŞIMIZ ÜSTÜNEDİR"

İstifası istenen isimlerden Bolu Milletvekili İsmail Akgül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Akgül, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir." dedi.