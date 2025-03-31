MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu - Son Dakika
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Politika

MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu

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MHP ile DEM Parti, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrasında tarihte ilk kez bayramlaşırken, ziyarette dikkat çeken bir "İmamoğlu" diyaloğu gerçekleşti. DEM Partili Türkdoğan'ın İmamoğlu ve protestolar sırasında tutuklanan öğrencilerin serbest kalmaları yönündeki sözlerine MHP'li Büyükataman "Ölçüyü kaçırmamak lazım" diye yanıt verdi.

31.03.2025 10:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrasında başlayan yeni sürecin etkileri Ankara'da da görüldü. MHP ve DEM Parti heyetleri tarihte ilk kez bayramlaştı.

Parti genel merkezlerinde ikili görüşmelerle gerçekleşen bayramlaşma ziyaretlerine ise İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve protestolar sırasında tutuklanan üniversite öğrencileri damga vurdu.

"BAYRAMLAŞMA AYNI ZAMANDA KAVUŞMAKTIR"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, "Bayramlaşma aynı zamanda kavuşmaktır. Ben birkaç dilekte bulunmak isterim. Öncelikle özgürlüklerinden yoksun olan arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın, dostlarımızın, seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim." dedi.

Türkdoğan şu ifadeleri kullandı; "Hele hele bu son dönem öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması adeta buruk bayram yaşamamıza sebep oluyor. Umarız bu son bulur. Hepimiz Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın gereği olarak yeni bir Türkiye'yi onurlu bir barış inşa edebiliriz. İnşa edeceğiz bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını istiyoruz. Demokraside halkın iradesine saygı duyulduğu bir rejim olacaktır. Halkın iradesinin tecelli ettiği bir iradeye saygı duyulduğu günleri de görmek isteriz."

İMAMOĞLU PROTESTOLARI GÖNDERMESİNE MHP'DEN YANIT

DEM Partili Türkdoğan'ın açıklamalarının ardından Büyükataman da "İfade ettiğiniz iyi niyet temennilerine tabii ki iştirak ediyorum. Türkiye demokrasiyle idare edilen bir ülke. İnsanlarımızın yasalar ve anayasalar çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Ölçüyü kaçırmamak lazım. Toplumun huzurunu hedef alabilecek evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak hep beraber acı tecrübeler yaşadık. Mutlaka tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz, sorumlu davranışla" diye konuştu. Büyükataman şunları kaydetti; "CHP'nin vatandaşı sokaklara davet eden çağrısı karşısında partinizin yapmış olduğu çağrıyı da önemli ve anlamlı buluyorum. Bu ülkede yaşayan herkes gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli. Yasalar ve anayasalar çerçevesinde."

"DEMOKRASİ MÜCADELESİ YÜRÜTENLERİN YANINDAYIZ"

Türkdoğan da Büyükataman'a, "Partimizin çok ciddi bir sol ve sosyalist geleneği var. Biz her zaman Türkiye'nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Elbette ki öncelikle bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Bu barışı temin etme noktasında da biz sorumluluk sahibi bir partiyiz. Her zaman halklarımızın yanındayız, demokrasi mücadelesi yürütenlerin de yanındayız" yanıtını verdi.

MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu

Haberler.com Özel, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP-DEM bayramlaşmasına 'İmamoğlu' atışması damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat Çevre:
    Kanuni hakları çerçevesinde belirtilen yerde elbette toplantı yapılır yapılmalı Fakat POLİSE taş atmak yüzüne kezap atmak kabul edilmez 23 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NEYDİ O MEŞHUR LAF KIMLERRRR KIMLERLEEEE 20 3 Yanıtla
  • k K:
    100 defa haykıra haykıra söyledik. Bu AKP MHP iktidarı AKP MHP PKK Dem aynı amaç için hizmet ediyorlar. Hepsi kankidir bunlara inanmayın diye Bak işte gördünüz dediklerimizin doğru olduğunu kanıtı. 10 9 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    yorumlardakiler kezzap, tas, balta vuruldugunun videolari nerde? koskoca devlet her tarafi cekiyor, nedense gostericiler her turlu polis siddetini videoyla kanitlayabilirken koskoca hukumetin elinde yok? beyin biraz beyin, uyanin koyun surusu sizi 6 8 Yanıtla
  • k K:
    PKK terör örgütünün parlament'teki temsilcileri diyorlardı dem Parti milletvekillerine Buyurun Bunlar şimdi teröristlerle mi bayramlaşıyorlar? 9 4 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    zamanı gelince akp tayfasıda elbette yargılanacak ve cezaevine girecek. suçlu olan elbette bir gün hesabını verir 7 4 Yanıtla
  • Yunus Murtezaoglu:
    BARIŞ BARIŞ diyorsunuzda bu neyin barışı kim kimle küs !!?? 9 2 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Demlenmişler.... Allah adil-i mutlaktır. Kınadığınız başınıza gelmeden canınızı almaz. Herkes zulmünün karşılığını mutlaka bu dünyada çekecek. 0 1 Yanıtla
  • Szka788304:
    bölücülük ırak arap kürt diye parçalandı suriyede durum aynı türkiye elli yılda elibin şehit verdi uzlaşı arayanları itifak kuranlarlarla bir tutmayın İngiliz İskoç misali ülkemiz iç ve dış yapılanması kapsadığı alan nereler bilmezler ypg yi terör örgütü olarak görmeyiz diyenler kazansa ne mi olurdu? suriyede bölgesel yönetim kuruldu 0 1 Yanıtla
  • ertan güler:
    hayırlı işler MHP… daha bekle benden alırsın oy 0 1 Yanıtla
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