MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici - Son Dakika
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Politika

MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

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4 Şubat'tan itibaren görüntü vermeyen Devlet Bahçeli, iki ayın ardından ilk kez Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederken görüntülendi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken MHP'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'nin dönüşüne özel hazırlanan beste paylaşıldı. Şarkının sözlerinde ''Yapacak çok şey var daha Devlet beyim kalktı şaha'' ifadeleri yer alıyor.

04.04.2025 17:45
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Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.

BOZKURT İŞARETİYLE SELAMLADI

İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

"DURMA İLERLE, EVLATLARIN SENİNLE"

Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti. Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

KARANFİLLERLE KARŞILADILAR

Vakıf binası önünde çok sayıda partili, MHP lideri Bahçeli'yi sevgi gösterisi ile karşıladı. Partililer, Bahçeli'nin makam aracına karanfiller attı.

MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

PARTİLİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Vakıf binası önünde sıra halinde yer alan partililer, bozkurt işareti ile saygı duruşunda bulunarak genel başkanlarına tezahüratta bulundu.

MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

PARTİLİLERİ SELAMLAYIP MAKAMINA GEÇTİ

Türkeş Vakfı'nın açılışını gerçekleştiren Bahçeli, daha sonra parti genel merkezine geçerek makam odasında çalışmalarına başladı. Bahçeli, kendisine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan partililere selam verdi. Bahçeli'nin Salı günü TBMM'deki grup toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

MAKAM ODASINDAN FOTOĞRAF

Bahçeli'nin parti genel başkanında makamına geçmesinin ardından, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin." ifadesine yer verildi.

MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

RESMİ HESAPTAN ÖZEL BESTE PAYLAŞILDI

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken MHP'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'nin adına bestelenen özel şarkı paylaşıldı. Şarkıda "Yapacak çok şey var daha Devlet beyim kalktı şaha. Durur mu Bozkurt, durur mu?" ifadeleri yer alıyor.

MHP\'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli\'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 159756Sr:
    tabi tabi yapacak çok şeyiniz var apo daha mahpus özgürlüğüne kavuşturmanız lazım Rahmetli başbuğ mezarından kalksa sizin hepinizi kör bıçakla keser. 42 14 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Adamın işi bitmiş okeye dönüyor, memleket kendine bakamayan adama mı kaldı .vah ülkem vah. 24 4 Yanıtla
  • Ali Duru:
    Sayın devlet bahçeli bu ülkeye uzun yıllar hizmet edecek inşallah. En az 40-50 yıl daha MHP nin başında. Maşallah olsun 18 yasında gibi . 4 9 Yanıtla
  • Batuhan Işık:
    vakit tamam gel vakit tamam gel :) 10 3 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    görüntüler geçen seneden en azından A haberi çağırıp sadece iyiyim mesaiye başladım dese bile bütün şüpheleri giderirdi a haberdende mi korktu ? foto ve videolar geçen seneden millet aptal değil 9 3 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    ölüler den medet umuyoruz 6 1 Yanıtla
  • k K:
    Bahçeli Amca senin ahın gitmiş vah vah ın kalmış. 5 yaşındaki yeğenim seni mezarda çıkmış skeleton benzetim korkmus. bırak su siyaseti 1 2 sene belki ômrûn var evinde sarayda aldın ganimeti harca.. 0 1 Yanıtla
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