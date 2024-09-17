MHP'den "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt - Son Dakika
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Politika

MHP'den "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleriyle daha da çok alevlenen Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili MHP'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir" dedi.

17.09.2024 12:49  Güncelleme: 13:13
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Cumhur İttifakı üyesi HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılması gerektiğini savunun sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği MHP kanadından da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"TARTIŞMALAR BOŞ VE BEYHUDEDİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili açıklamasında "Ülkemizin darbe döneminden kalma ve tabir caizse yamalı bohçaya dönmüş 1982 anayasası yerine, sivil, kapsayıcı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, aziz milletimizin ve 21. yüzyıl ülkülerimizin ihtiyacını karşılayacak yeni bir anayasa yapımına ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu noktada anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir. MHP'nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak, sarih ve katir" ifadelerine yer verdi.

CHP LİDERİ ÖZEL'E YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine de yanıt veren Özdemir, "Buna rağmen, anayasal düzeni bozmak üzere darbe girişiminde bulunan FETÖ ile kol kola giren, Türkiye'yi parçalamak maksadıyla etnik temelli bölücü faaliyet yürüten terör örgütü ve siyasi uzantıları ile ortaklık ve pazarlık masaları kuran, hatta bizzat PKK'ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk dört maddesini değiştirecekleri iddiasında bulunan CHP ile onun yandaşı konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının konuyla ilgili MHP'yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir" dedi.

YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir televizyon programında, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini ifade ederek şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha; anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasanın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı, anladınız mı? 4. madde, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde." demişti.

ÖZGÜR ÖZEL: KİM KİMLE BERABER?

Yapıcıoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, Bahçeli'ye de seslenerek "Sen bu HÜDA PAR'a ne diyorsun? Kimler kimlerle beraber?" açıklaması yapmıştı.

MHP\'den "Anayasa\'nın 4\'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu\'na yanıt

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Son Dakika Politika MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Ümit Yurtsever:
    Günaydın vatan severler günaydın uyandınız ama balık bitti 188 18 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Değiştirilemeyecek olan sadece kuranı Kerim’in ayetleridir. Kulun yaptığı ne zamandan beri değiştirilemiyor. Allah’a şirk koşmak günahların en büyüğüdür nokta. 48 127 Yanıtla
    uğur aksakallı:
    he la he burdada bağla konuyu Kur'ana. 0 0
    Erol MARASLI:
    Senin haberin yok galiba biri bundan birkaç yıl önce dinin gün 0 0
    Erol MARASLI:
    Senin haberin yok galiba bir süre önce biri ismal güncellenmeli dedi.bir bak istersen 0 0
    EMİR OYUNDA null:
    Kur'an değişikliği istemediler zaten sakin ol, anayasamız mevzu bahis. bunun için ses yükselt 0 0
  • Liya Tastan:
    Çok dindar olan kardeşlerimizi az da olsa bazen Atatürk’e karşı sitemlerde anlamaya çalışiyorum ama bakın Atatürk, chp, akp bir yana..ilk 4 madde hepimizin garantisidir..bir vatan var inat uğruna bunu kimse tartışmaya açmayın 148 26 Yanıtla
    ahmet yılmaz:
    kardeş adamlar 100 yıl önce ölmüş gitmişler benim üzerimde ne hakları varda bu kanunları degistirmeye bile teklif edemiyorum. bu kanunlar kuran ayetlerimidir ki bu kadar degerli. sistemler yenileniyor, teknolojiler alt yapılar ve bundan önce insanlar yenileniyor. sen 100 yil önce karar aldın bu anayasayı degiştirme dedin hatta teklof bile yapma dedin diye ben kendi fikrimi söylemekten geri mi durayım yani. 0 0
  • Seyyidali Can:
    hüdapar kapatılsın mı 141 27 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    A MEHAPE DEN SES VAR 102 19 Yanıtla
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