MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği

24.04.2022 13:22
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fatih İlçe Başkanlığı, 18 yıldır Ayvansaray'da iftar çadırı kuruyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fatih İlçe Başkanlığı, 18 yıldır Ayvansaray'da iftar çadırı kuruyor. İki yıllık pandemi arasından sonra yeniden başlayan iftarlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MHP Fatih İlçe Başkanlığı, 18 yıl önce Ayvansaray Hacı Hüsrev Parkı'nda başlattığı iftar çadırı geleneğini sürdürüyor. İftar saatinde ihtiyaç sahipleri, yolda kalmış vatandaşlar kurulan çadırda oruçlarını açıyor. İki yıllık pandemi arasından sonra yeniden başlayan iftarlar yoğun ilgi görüyor.

Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Caymaz, "MHP'nin 18 senelik geleneği olan iftar çadırımız bu sene de 20'inci günümüzü bitirdi. Bu bir gelenek. 18 yıldır MHP Fatih İlçe Başkanı bütün arkadaşlarımız bu çadırı sürdürdüler. Burası hizmet yeri. Biz bu hizmeti yapmaktan çok memnunuz. Herkesten Allah razı olsun. Önümüzdeki senelerde de bu hizmete devam edeceğiz. Ölene kadar devam etmesini istiyoruz inşallah. 18 yıl boyunca bu hizmeti başlatıp, hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Hepsine Allah rahmet eylesin. Onların hizmetine biz devam ettik. Bizden sonra de gençler devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği
MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği

YORUMLAR
500
Ortaokul öğrencileri iftarda bir araya geldi Ortaokul öğrencileri iftarda bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi, Ayvansaray, Fatih, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 13:34:28. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement