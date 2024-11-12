MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi - Son Dakika
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Politika

MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi

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MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri kullanıldı.

12.11.2024 21:29  Güncelleme: 21:39
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün kendisine "Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?" sorusunu soran gazeteci Hilal Köylü'yü "Mesleğini bırak" diyerek azarlamış ve bu nedenle tepkilerin odağına oturmuştu.

Bahçeli'nin yanıtına gelen tepkiler devam ederken MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

"VAKİT TAMAMDIR"

MHP liderinin görüntülerinin kolajı ile oluşturulan video, "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" notuyla birlikte paylaşıldı. 2 dakikadan uzun süren videoda yer alan, "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadesi soru işaretlerine neden oldu.

"SEN, BEN SÖYLEMİŞTİM DEMEZSİN"

Videoda yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde: "Bazen çok şey söylersiniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen. 'Hayır'larınız 'Evet'leriniz karışır kalabalığın gürültüsünde. O zaman bilgi gibi bir akıl, mangal gibi bir yürek ve tek başına direnme gücü önem kazanır. Belki sonra herkes aynı şeyi söyler. Sen ben söylemiştim demezsin..."

MHP\'den dikkat çeken \'Bahçeli\' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi

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Son Dakika Politika MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sk 06:
    ne diyor bunak 82 28 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Küskünlerin Ayşe gibisin hay Bohçalı… 63 24 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu ne demek şimdi bi yerlere mesaj mı var 46 5 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    REİSİ KAST ETMİYODUR HERALDE 32 8 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bunun da anlamadığı çok gitmesi gerektiği 28 9 Yanıtla
  • Mehmet Demirci:
    Bahçeli adamların zekatını verse hepiniz adam olursunuz 6 22 Yanıtla
  • Yalçın Döken:
    Bunca siyasi hayatın boyunca sen ne anladında millete anlattın 25 3 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Yine ne karıştırıyor 23 3 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Aponun asılmasını engelleyen bahceci simdi apoya özgürluk istiyor nasil anlayalım oylar haram olsun mhpli olanlar bir daha düsünsun 14 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    :( Niye yayınlamazsınız ki 14 1 Yanıtla
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