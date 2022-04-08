MHP'den istifa eden Sedat Kılınç katıldığı televizyon programında sunucuyla birlikte saldırıya uğradı - Son Dakika

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ekonomide yaşanan sıkıntılara ilişkin "Enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor, zamlar milletin belini büküyor" yönündeki açıklamalarının ardından parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması için parti disipline sevk edildi. Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ta Ersoy'un disipline sevk edilmesine tepki göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

50 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Halk TV'nin haberine göre; Bu gelişmenin ardından Sedat Kılınç, katıldığı bir televizyon programında saldırıya uğradı. 50 kişi olduğu bilgisi verilen grubun program sunucusu gazeteci Azim Deniz ve konuk olan Sedat Kılınç'ı darbettiği öne sürüldü.

"SEDAT KILINÇ'I KAÇIRDILAR"

Deniz Postası Gazetesi Twitter sayfasında yayınlanan videoda yaşananları anlatan Azim Deniz, "Şu anda Deniz Postası TV'de canlı yayında olacaktık. İş insanı ve Kocasinan Belediye'si bağımsız meclis üyesi Sedat Kılınç konuğumuz olacaktı. Ülkü Ocakları'na üye yaklaşık 50 kişilik bir grup, stüdyoyu bastı. Stüdyo içerisinde beni darbettiler, Sedat Kılınç'ı çok şiddetli bir şekilde darbettiler ve Sedat Kılınç'ı kaçırdılar" diye isyan etti.