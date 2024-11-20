MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası - Son Dakika
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Politika

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

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MHP'den üç milletvekili, genel merkezin talebiyle istifa etti. Üç milletvekilinin 'Yurtdışından milletvekilliği imtiyazlarını kullanarak ucuza altın getirmeleri ve komisyon almaları' nedeniyle istifalarının istendiği iddia edildi. Öte yandan istifası istenen 3 milletvekili de yaptıkları açıklamada, "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

20.11.2024 21:09
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından üç milletvekilinin istifasının istendiğini ve müteakiben onaylandığını duyurdu. Yalçın, milletvekillerinin neden istifasının istendiğini ise açıklamadı. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İSTİFALARI İSTENMİŞ VE KABUL EDİLMİŞTİR"

"Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"

İSTİFANIN ARDINDA 'KAÇAK ALTIN VAR' İDDİASI

3 milletvekilinin istifasının istenmesine ilişkin Gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İddiaya göre, söz konusu üç milletvekili yurtdışından milletvekilliği imtiyazlarını kullanarak ucuza altın getirerek komisyon aldı. Saymaz, Bahçeli'nin kaçak altın getirilmesini duyduğunu ve tasvip etmediği için istifalarını istediğini aktardı.

İSTİFASI İSTENEN VEKİLLERDEN AÇIKLAMA: LİDERİMİZİN EMRİNDEYİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın istifalarını duyurduğu vekiller art arda sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. 3 milletvekili de yaptıkları açıklamada, "Son nefesimize kadar liderimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bolu Milletvekili İsmail Akgül açıklamasında "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir", Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız", Kilis Milletvekili Mustafa Demir ise "Liderimizin vepartimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" açıklamasıyla istifa kararını değerlendirdi.

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
MHP\'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili \'Kaçak altın\' iddiası

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Son Dakika Politika MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ersin Ecder:
    çapsızlar kendilerini züğürt tesellisi ile avutuyorlar 24 2 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Vayyy arkadaş şimdi bunlar rahat rahat gezer 21 2 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    suç makinaları hep mhpde 9 6 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    MİLLETİ DÜŞÜNEN YOKKİ CEPLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR,,, İLLEGALLİK RUHLARINA İŞLEMİŞ,, 8 0 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Bahçeli bir garip adamsın. Uyuşturucu getiren soylu ya sahip çıkarsın, partiden 3 -5 lira yolunu bulan vekillere yok verir namus kasarsın.. Sinan ateş in katili ulvi , semih ve olcay ı koruyup partiden tutarsın 0 0 Yanıtla
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