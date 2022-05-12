Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

12.05.2022 10:19
Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar canlı yayındaki tartışma programında Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in elbisesiyle ilgili yaptığı yorumla tepki çekti. Hazal Kaya eski milletvekilinin "Sütyen yok" yorumunu görünce kendini tutamadı. Kaya paylaşımında "Ahlakınızda boğulun" diyerek isyan etti.

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, dün akşam bir televizyon programına katıldı. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Çakar, bir ara ünlü oyuncu Melis Sezer'in bir ödül töreninde giydiği kıyafeti yorumları.

"GÖĞÜS DEKOLTESİ GÖBEĞE KADAR İNMİŞ"

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in geçtiğimiz aylarda giydiği beyaz elbiseyle ilgili Çakar, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu sözler sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Twitter'da kullanıcıları bir çoğu Çakar'a sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Oyuncu Melis Sezen'e ise destek paylaşımları yapıldı.

HAZAL KAYA ÇOK KIZDI: AHLAKINIZDA BOĞULUN

Oyuncu Hazal Kaya da bu yorumu görünce kendini tutamayıp şu paylaşımı yaptı: "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"

YORUMLAR
500
Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i 'ahlaksız' olmakla suçladı: O kıyafet suç Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i 'ahlaksız' olmakla suçladı: O kıyafet suç

Melis Sezen, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi
10:33 Taksicilerin "müşteri senin, benim" kavgası
10:28 Melike Öcalan'dan Mehmet Ali Erbil'e sert yanıt: Tek dileğim bir daha böyle bir adamla aynı ortamda bulunmamak
10:23 Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü
10:11 Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı
10:09 Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti
10:09 Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i "ahlaksız" olmakla suçladı: O kıyafet suç
10:00 Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi?
09:54 Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi
09:53 Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:38:00. #1.11#
SON DAKİKA: Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement