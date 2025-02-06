MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin partiden açıklama geldi. Açıklamada, "10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiştir. Tibbi durumu son derece iyidir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir." denildi.

06.02.2025 20:55  Güncelleme: 21:07
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MHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiği, durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAHÇELİ'NİN KALP KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken, beklenen resmi açıklama geldi. MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiği belirtildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"İŞLEM BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

"KISA ZAMAN İÇERİSİNDE GÜNLÜK YAŞANTISINA DÖNECEK"

Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
MHP lideri Devlet Bahçeli\'nin kalp kapağı değiştirildi

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Son Dakika Politika MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (88)

  • Serkan Acar:
    YİNE GÖKTEN KEMİK YAĞMADI 1251 127 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    eee hani yalanlamıştınız ? ben şut sandım tüh hevesim kursağımda kaldı 624 579 Yanıtla
  • Ender seker:
    dönmese de olır 512 478 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Daha ne kadar uzatabilirsin ki gassal er ya da geç pammığı tıkayıp paketeyecek:) 733 122 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    tüh yinemi gitmedi bu 9 canlı 414 394 Yanıtla
  • Rahim Yılmaz:
    Geçmiş olsun Allah şifa versin inşallah 367 331 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Allah sağlık sıhhat versin rabbim uzun ömürler versin 329 350 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    tüh yine kurtulamadık 374 304 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tuncil:
    tüh be 363 305 Yanıtla
  • sercan ülger:
    hani rutin sağlık kontrolüydü :) 323 262 Yanıtla
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