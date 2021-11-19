Üye Girişi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

19.11.2021 18:27
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hızlı karar alma ve anında uygulama imkanı sayesinde az ve zor zamanda büyük işler başarılmıştır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hızlı karar alma ve anında uygulama imkanı sayesinde az ve zor zamanda büyük işler başarılmıştır." dedi.

Durmaz, Kütahya Belediyesinin vizyon projelerinden olan "Kanal Kütahya"nın ilk etabı Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, iyiliğin ve güzelliğin hayata geçirileceği ilk hizmet noktasının belediyeler olduğunu söyledi.

Siyaset uğruna ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenler bulunduğunu belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Siyaset uğruna güzelim memleketimizi karanlığa sürüklemek isteyenlere, insanlarımıza umutsuzluk aşılayanlara, dünyadaki sorunları görmezden gelerek kap kara bir Türkiye resmi çizenlere inat, vatandaşımız her şeyin farkındadır, ferasetiyle her şeyi görmektedir. Üretmek, imar etmek, hizmet etmek yerine algı belediyeciliğine kafa yoranları, iki buçuk yıldır belediyelerinde çivi bile çakamayıp, sosyal medyada belediyecilik yapanları, belediye kaynaklarını terör örgütlerine akıtanların görevden alınmasına karşı çıkanları, seçim öncesi, 'kimseyi işten çıkarmayacağız' diye namus sözü verip, göreve geldiklerinde binlerce kişiyi işten çıkaranları, tasarruf edebiyatı yaparak, sadece İstanbul'da 10 bin işçiyi işten çıkarıp, büyük çoğunluğu HDP referanslı 45 bin kişiyi işe alanları, aziz milletimiz görüyor ve not ediyor."

Durmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çok güzel işler yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Üzerinde yaşadığımız toprakların, tarihin hiçbir döneminde sükunet bulmadığının farkındayız. Emperyalist güçlerin küresel projelerinde, ülkemizin ve çevresindeki enerji kaynaklarının özel bir ilgi gördüğü ortadadır. Bu nedenle, her zaman içeride ve dışarıda tökezlememizi gözleyenler var olmuş ve var olmaya devam edecektir. Milli varlığımıza ve milli irademize yöneltilen tehditleri aşa aşa bugünlere geldik ve 2023'e doğru yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hızlı karar alma ve anında uygulama imkanı sayesinde az ve zor zamanda büyük işler başarılmıştır."

Kütahya Valisi Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık da birer konuşma yaparak projenin Kütahya halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kanal Kütahya Projesi'nin ilk etabının açılışı gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Sadir Durmaz, Hükümet, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti 18:34 Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı 17:40 Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı 16:37 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem 16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

Son Dakika Haberleri
18:44 Boşanma aşamasında olduğu eşinin evini pompalı tüfekle bastı, polisler evi abluka altına aldı
18:33 Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti
18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor
17:53 Paraya bile zam geldi! Döviz kurundaki artış sebebiyle 50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi
17:50 ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek
17:04 Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri
17:02 Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu
16:59 Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
16:50 Son Dakika: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam
16:38 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti
FIFA sıralaması değişti! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yukarı çıktı FIFA sıralaması değişti! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yukarı çıktı         
19:00
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 19:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kanal Kütahya Projesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement