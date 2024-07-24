Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz

Bahçeli\'nin yardımcısından Özel\'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 154 kişilik liste üzerinden yaptığı "Hepsiyle hesaplaşacağız" çıkışına tepki gösteren CHP lideri Özel "Devlet Bey'e bir iki şey söylemek isterim. O ikisi, bütün örgütün yaka silktiği o ikisi yazıyor, çiziyor saldırıyor" yanıtını vermişti. Özel'in kastettiği 2 isimden biri olduğu iddia edilen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP liderine "Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz" dedi.

24.07.2024 07:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merakla beklenen sürpriz basın toplantısında, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası hakkında yazan, konuşan gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve araştırmacıların da olduğu, ellerinde 154 kişilik bir liste bulunduğunu açıkladı. Listeyi gösteren Bahçeli, "Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız" dedi.

ÖZEL: O İKİSİ YAZIYOR, ÇİZİYOR, SALDIRIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP'nin bu açıklamalarına yanıt olarak grup toplantısında sert eleştirilerde bulundu. Konuşmasında MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP Genel Sekreteri Semih Yalçın'ı hedef alan Özel, "Devlet Bey'e bir iki şey söylemek isterim. O ikisi, bütün örgütün yaka silktiği o ikisi yazıyor, çiziyor saldırıyor... MHP'nin o ikisinden başka savunanı olmamasından da o ikisinin partideki yerinin zorluklarının da farkındayım. 154 kişilik bir listesi yapmışlar, bizimle hesaplaşacaklarmış. Bizim 154'ümüzle istediğiniz gibi hesaplaşın ama siz önce bir kendi vicdanınızla hesaplaşın" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter.

BAHÇELİ'NİN YARDIMCISINDAN ÖZEL'E TEPKİ

Bu kez Özel'e Yönter'den cevap geldi. Sosyal medya hesabından Özel'i hedef alan Yönter, "Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz…" dedi. Yönter bir başka paylaşımında ise "Özgür, işte sen busun! İftira ve isnatlarının bedelini Türk adaletinde misliyle ödeyeceksin. Kösele derisinden imal edilmiş masken düştüğünde bakalım insan içine nasıl çıkacaksın! Kemal Bey'e dahi hançer sallayan hançercibaşı, CHP'nin felaketi olmak şöyle dursun, Türk siyasetinin yüz karası olarak anılmaya müstahaksın..." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz

İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli, MHP, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

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