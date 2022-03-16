MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli'de gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Denizli MHP Teşkilatına yaptığı ziyarette gündemi değerlendirdi. Meclise sunulan Seçim Yasası Teklifi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıç, "2023 Haziran'a çok az bir zaman kaldı. Teşkilatlar olarak daha çok kenetleneceğiz, gerekirse uyumadan bu davaya hizmet edeceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, ziyarette bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Denizli' de MHP Teşkilatı'na giden Kılıç'ı İl Başkanı Yusuf Garip, İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili karşıladı. İl Başkanı Garip ziyaret anısına Kılıç'a çiçek ve Denizli ile özdeşleşmiş çeşm-i bübül hediye etti.

"Güçlü Türkiye yolunda ilerliyoruz"

Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, "Milli Mücadele Kahramanı Müftü Ahmet Hulusi Efendi öncülüğünde, 15 Mayıs 1919'da Kuvay-i Milliye'nin ilk kıvılcımının başlatıldığı topraklara, Denizli'ye hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Denizli MHP İl ve İlçe Teşkilatları olarak Güçlü Türkiye Yolunda 2023 Hedeflerine yürüyoruz " dedi.

"Tüm il ve ilçeleri geziyoruz"

İl Başkanlığı görevine atanan Yusuf Garip'e başarılar dileyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, "Denizli'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Genel Başkanımızın da önderliğinde bizler 'Adım Adım İlçe İlçe 2023 Anlatma ve Aydınlatma' programı dahilinde tüm il ve ilçeleri geziyoruz. Açıkçası bende Muğla'da bir programı icra etmek için gidiyordum fakat Denizli'ye özellikle uğramak istedim. Daha azimli olacağız. 2023 Haziran'a çok az bir zaman kaldı. Teşkilatlar olarak daha çok kenetleneceğiz. 10 saat çalışıyorsak, 15 saat çalışacağız. Gerekirse uyumadan bu davaya hizmet edeceğiz. Bu davaya gönül vermişler olarak kendimizi anlatacağız. Bizim partimizden olmayan vatandaşlarımıza da ulaşıp, dertlerine ve mutluluklarına ortak olacağız. 2023 Haziran ayına kadar güçlenerek, daha da büyüyerek, bize yakışır şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda da Sayın İl Başkanım Yusuf Garip'in, yönetimi ve ekibiyle elinden gelen gayreti göstereceğinden eminiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni seçim yasası teklifi mecliste"

TBMM'ye sunulan seçim yasasıyla ilgili görüşlerini bildiren Kılıç, " AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimiz yeni seçim yasasıyla ilgili çok ciddi mesai harcadılar. 2 gün önce açıklaması da yapıldı. Tekrardan uzman vekillerimizde bu konuda değerlendirme yapıyorlar. Seçim yasasının bu haliyle geçeceğinden ve çok demokratik bir seçim olacağından eminiz. Açıkçası gönlümüz rahat. Bu şekilde kabul edilir diye düşünüyorum. Muhalefet partilerinden karşı çıkışlar söz konusu olsa da, onlarında bundan sonrasında yeni yasayı daha iyi okumalarıyla beraber, ne kadar demokratik ve çoğulcu bir katılımın gerçekleşeceğinden eminiz. Bu haliyle MHP olarak yeni seçim yasasıyla birlikte 2023 seçimlerinden daha güçlü çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ