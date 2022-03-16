MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli'de gündemi değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli'de gündemi değerlendirdi

16.03.2022 16:23
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli'de gündemi değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Denizli MHP Teşkilatına yaptığı ziyarette gündemi değerlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Denizli MHP Teşkilatına yaptığı ziyarette gündemi değerlendirdi. Meclise sunulan Seçim Yasası Teklifi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıç, "2023 Haziran'a çok az bir zaman kaldı. Teşkilatlar olarak daha çok kenetleneceğiz, gerekirse uyumadan bu davaya hizmet edeceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, ziyarette bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Denizli' de MHP Teşkilatı'na giden Kılıç'ı İl Başkanı Yusuf Garip, İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili karşıladı. İl Başkanı Garip ziyaret anısına Kılıç'a çiçek ve Denizli ile özdeşleşmiş çeşm-i bübül hediye etti.

"Güçlü Türkiye yolunda ilerliyoruz"

Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, "Milli Mücadele Kahramanı Müftü Ahmet Hulusi Efendi öncülüğünde, 15 Mayıs 1919'da Kuvay-i Milliye'nin ilk kıvılcımının başlatıldığı topraklara, Denizli'ye hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Denizli MHP İl ve İlçe Teşkilatları olarak Güçlü Türkiye Yolunda 2023 Hedeflerine yürüyoruz " dedi.

"Tüm il ve ilçeleri geziyoruz"

İl Başkanlığı görevine atanan Yusuf Garip'e başarılar dileyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, "Denizli'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Genel Başkanımızın da önderliğinde bizler 'Adım Adım İlçe İlçe 2023 Anlatma ve Aydınlatma' programı dahilinde tüm il ve ilçeleri geziyoruz. Açıkçası bende Muğla'da bir programı icra etmek için gidiyordum fakat Denizli'ye özellikle uğramak istedim. Daha azimli olacağız. 2023 Haziran'a çok az bir zaman kaldı. Teşkilatlar olarak daha çok kenetleneceğiz. 10 saat çalışıyorsak, 15 saat çalışacağız. Gerekirse uyumadan bu davaya hizmet edeceğiz. Bu davaya gönül vermişler olarak kendimizi anlatacağız. Bizim partimizden olmayan vatandaşlarımıza da ulaşıp, dertlerine ve mutluluklarına ortak olacağız. 2023 Haziran ayına kadar güçlenerek, daha da büyüyerek, bize yakışır şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda da Sayın İl Başkanım Yusuf Garip'in, yönetimi ve ekibiyle elinden gelen gayreti göstereceğinden eminiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni seçim yasası teklifi mecliste"

TBMM'ye sunulan seçim yasasıyla ilgili görüşlerini bildiren Kılıç, " AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimiz yeni seçim yasasıyla ilgili çok ciddi mesai harcadılar. 2 gün önce açıklaması da yapıldı. Tekrardan uzman vekillerimizde bu konuda değerlendirme yapıyorlar. Seçim yasasının bu haliyle geçeceğinden ve çok demokratik bir seçim olacağından eminiz. Açıkçası gönlümüz rahat. Bu şekilde kabul edilir diye düşünüyorum. Muhalefet partilerinden karşı çıkışlar söz konusu olsa da, onlarında bundan sonrasında yeni yasayı daha iyi okumalarıyla beraber, ne kadar demokratik ve çoğulcu bir katılımın gerçekleşeceğinden eminiz. Bu haliyle MHP olarak yeni seçim yasasıyla birlikte 2023 seçimlerinden daha güçlü çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli'de gündemi değerlendirdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli'de gündemi değerlendirdi

YORUMLAR
500
MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı MHP Datça sağlık çalışanlarını unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi, Filiz Kılıç, Hisarcık, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli'de gündemi değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bırakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 17:06:18. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli'de gündemi değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement