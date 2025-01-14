MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e yanıt: Oğlum hakkında açılmış bir soruşturma, tahkikat yok - Son Dakika
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Politika

MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e yanıt: Oğlum hakkında açılmış bir soruşturma, tahkikat yok

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'in Yunus Emre Vakfı'daki yolsuzluk soruşturmasına yönelik oğlu Kutalmış Yalçın'la ilgili açıklamalarına ilişkin, "Oğlum Abdullah Kutalmış Yalçın, soruşturmanın selameti açısından istifa etmiştir. Hakkında açılmış bir soruşturma, tahkikat yoktur" dedi.

14.01.2025 21:01  Güncelleme: 21:53
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluklarla ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDAN HEMEN SONRA İSTİFA EDİP KAÇTILAR"

Özel, "Toplam 700 milyon liraya karşılık gelen bugünkü parayla bir büyük yolsuzluktan bahsediyoruz. Vakfın başkanı Şeref Ateş AK Partilinin fiyonklusu. 'Kaç' demişler kaçtı yurt dışında. Aile Bakanının eşi Rahmi Göktaş ve MHP Milletvekili Semih Yalçın'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın suç duyurusundan hemen sonra istifa edip kaçtılar. Böyle olunca aklanıyorsun. Kimse Semih Yalçın'ın oğlunun ya da bakanın eşinin peşinde değil yargı mercilerinde. Soruşturma mercilerinde birkaç namuslu gazeteci ve buna itiraz eden sizler bizler dışında 'istifa etmiş bunlar sorumlu değil'" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Oğlumun İstifası Yargının Görevini Rahatça Yerine Getirmesi İçin Bir Vecibedir

SEMİH YALÇIN'DAN YANIT GELDİ: OĞLUMU HEDEF ALMASI AŞAĞILIK VE ÇİRKEF BİR POLİTİKA TARZIDIR

Özel'in söz konusu ifadelerine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan yanıt geldi.Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın'ın soruşturmanın selameti açısından istifa ettiğini ve hakkında açılmış bir soruşturmanın da bulunmadığını belirten Yalçın, "Bu; vicdani, ahlaki ve bürokratik sorumluluğun gereğidir, yargının görevini rahatça yerine getirmesi için bir vecibedir. Hâl böyleyken, Özgür Özel'in doğrudan ismimi zikrederek oğlumu hedef alması; insan haysiyetine, onuruna sığmayan aşağılık ve çirkef bir politika tarzıdır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Oğlumun İstifası Yargının Görevini Rahatça Yerine Getirmesi İçin Bir Vecibedir

"OĞLUM TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKETLE HUKUKUN İŞLEMESİNE KATKI SAĞLADI"

Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti: "Özgür Özel'in ahlaksızca, edepsizce diline doladığı oğlum A. Kutalmış Yalçın, sorumlu ve takdire şayan bir hareketle hukukun işlemesine katkı sağlarken, yolsuzluklarla çalkalanan CHP'li belediyelerin başkanları niçin aynı haysiyetli duruşu sergileyememiştir? Neden Özgür Özel, sözüm ona şerefli bir duruş göstererek soruşturmanın selameti açısından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve öteki başkanların istifasını istememiştir?"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Oğlumun İstifası Yargının Görevini Rahatça Yerine Getirmesi İçin Bir Vecibedir
MHP\'li Semih Yalçın\'dan Özgür Özel\'e yanıt: Oğlum hakkında açılmış bir soruşturma, tahkikat yok

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Son Dakika Politika MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e yanıt: Oğlum hakkında açılmış bir soruşturma, tahkikat yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    kim açacak soruşturmayı?Hangi savcı gerçek manada soruşturma açabilir ki?Göstermelik bir şeyler olur belki.Dostlar alış veriş de görsün diye. 156 6 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Yozlaşmanın en temel nedeni, değişmeyen idareciler ve aynı görüşü paylaşan kadrolaşma, eğer değişim olursa sonra gelen hesap sorar, otokontrol için değişim şart 4 0
  • Mahşerin atlısı:
    yok çünkü türkiyede adalet ve hukuk kişiye göre var ve tek kişi karar verir 121 3 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    TÜRKİYENİN GELDİGİ SON NOKTA ADALET YOK 100 3 Yanıtla
  • Cenk:
    Adalet kaçtı bu Ülkeden. İktidar ve ortakları her türlü haltı yerler, ama hiç bir savcı ve hakim maalesef ellerinden birşey gelmez.. Kimler karşı oldu ise hatta muhalefet ettimi ya canı ile ya mali ya ailesi ile bedelini ödedi. Diğer insanlarda korkularından maalesef iktidar a yalakalık yapar oldu. Rabbim inşallah tüm şehitlerimizin hürmetine bu memleketin her boşluğunu doldurmuş iblislerden korusun. 94 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ISLAM INANCI GEREĞİ BU DUNYANIN OBUR TARAFI OLDUGUNA DA INANIYORUZ, İNŞALLAH ORADA BÜTÜN HESAPLAR SORULACAKTIR 74 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU MEHAPE ÜST YONETIMI MAŞALLAH AKEPE YI SOLLADI 73 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Dünya 57 2 Yanıtla
  • A R:
    Allah’ın belaları. Memleketi mahvettiniz. 56 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Zaten özelde açılmış dava var demiyor.yolsuzluk yapılmış bir dava açılmış o davada imzası olanlardan 2 kişi şuna tutuklu yargılanıyor,biri firari,diğeri semihin oğlu ve başka biri ise bakanın eşi.hadi bu 2 kişiyi hangi savcı yargılayacak 49 1 Yanıtla
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