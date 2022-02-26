MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Muğla'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "CHP liderinin uluslararası her alanda legalize etme gayreti duyduğu HDP'yi masa altında saklama isteği anlaşılabilir bir durum değildir. Türk milleti her şeyi görür. Türk milleti feraset sahibidir." dedi.

Yılık, Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, huzur ve refahına geçmişte olduğu gibi bugünlerde de göz dikenlerin olduğunu ifade etti.

PKK'nın hain emellerini gerçekleştirmek için fırsat kolladığını belirten Yılık, "Terör örgütünün siyasi ayağı HDP de her fırsatta örgüte destek olmak adına teröristlere ve eylemlerine destek açıklaması yayınlamakta, terörist leşleri için düzenlenen törenlerde boy göstermeye devam etmektedir. HDP'nin terörist odakların partisi olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Tüm dünyanın bildiği bu gerçeği görmek istemeyen ya da görmezden gelen bir grup var o da CHP ve yandaşlarından oluşan zillet ittifakıdır." diye konuştu.

"Atatürk tarafından kurulan bu partinin bırakın Atatürk çizgisinde gitmeyi, Türkiye ve Türk milletinin ali menfaatleri için uğraş verdiği bile şüphelidir." ifadesini kullanan Yılık, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nın niyeti halis, hedefi belli ve nettir. 2023 lider ülke Türkiye yolunda yılmadan usanmadan çalışacağız. Allah'ın izniyle de hedefimize ulaşacağız. Görüyoruz ki Cumhur İttifakı düşmanlığı, ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa hepsini bir araya getirmiş, başını CHP'nin çektiği, ortak bağın HDP ve bölücülük olduğu, içinde sözde milliyetçi İP gibi ufaklı tefekli birçok oluşumun bulunduğu yedi parti zillet yemini etmiştir. Zillet Cumhuriyet düşmanıdır, zillet Atatürk düşmanıdır, zillet demokrasi ve millet düşmanıdır, zillet üniter devlet düşmanıdır, zillet huzur ve refah karşıtıdır. Yedi parti bir araya gelmeden oturma düzeni konusunda bile tartışmalar gün yüzüne çıkmışken, bunların Cumhur İttifakı'na karşı durmaları, ülkeyi yönetmelerini beklemek hayal ötesi değildir de nedir? Kendileri gibi duruşu belli olmayan, sınırı çizgisi olmayan, köşesi bitişi olmayan, yuvarlak bir masa etrafında oturmayı başarabilmişlerse de masa altında saklamak istedikleri HDP'nin kafasını çıkarması uzun sürmemiştir. CHP liderinin uluslararası her alanda legalize etme gayreti duyduğu HDP'yi masa altında saklama isteği anlaşılabilir bir durum değildir. Türk milleti her şeyi görür. Türk milleti feraset sahibidir. Türk milleti kimin aklında ne var bunu bilir ve hisseder. Türk'ün aklıyla kimse dalga geçemez."

"Testide olan zehir dışarı sızmıştır"

MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz da MHP'nin "Önce Ülkem ve Milletim Sonra Partim ve Ben" ilkesiyle hareket eden müstesna kadroların buluştuğu, kutlu bir çatının adı olduğunu dile getirdi.

Korkmaz, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, lider ülke Türkiye hedefine sağlam adımlarla ilerlemekte. Ne var ki boynundaki kemendi Kandil'deki bebek katillerinin elinde bulunan HDP ile aynı kulvarda yürüyecek kadar alçalanlar bitmemiştir. Milli meselelerde ortadan kaybolup kriz ortamlarında FETÖ ve PKK başta olmak üzere, terör örgütlerinden medet umanlar tükenmemiştir. Emperyalizmin beşinci kol faaliyetiyle hizmet eden taşeron kadrolar zillet masası etrafında birleşmiştir. Düştükleri fitne çukurundan çıkmak için bütün değerlerin içini boşaltma pahasına husumet cephesinde buluşanların maskesi düşmüş, testide olan zehir dışarı sızmıştır."

Programa, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Akarfırat ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemil Yavuz Aksu ile partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.