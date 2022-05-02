MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyareti sonrası açıklamalar - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyareti sonrası açıklamalar

"6'lı masadan öyle bir sonuç alınacağına inanmıyorum"

"6'lı bir masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz"

"İnşallah 2 bayram arasında Türkiye barışa huzura kardeşliğe kavuşur, böylelikle terör belasından da kurtulmuş oluruz"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "6'lı bir masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. 6'lı masadan öyle bir sonuç alınacağına inanmıyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü. Bahçeli ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türk milletinin ramazan bayramını kutlayan Bahçeli, "Bildiğiniz gibi bayram sürecinde acılı günlerimizde olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülmekte olan terörle mücadelede sınır ötesi yurt içerisinde şehitlerimiz verilmiştir. Ama bunun karşılığında da terörün önemli ölçüde kökü kazılmıştır. Bu süreç devam edecektir. İnşallah 2 bayram arasında Türkiye barışa huzura kardeşliğe kavuşur. Böylelikle terör belasından da kurtulmuş oluruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Gezi için kurulan mahkemelerin nazi mahkemelerinden farkı yok' sözlerine ilişkin Bahçeli "Kemal Kılıçdaroğlu beyin son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü bir siyasi kurum olan CHP Genel Başkanına yakışmamaktadır. Bir tarafından Türkiye'nin kurucu partisi olacaksınız. Öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde tek başınıza sahip çıktığınız iddia edeceksiniz. Öbür tarafta da Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu milletimizin ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapılabilecek bir duruma gelmiştir. Eğer nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya'da özel dostları vardır. O dostlarına gerekli bilgileri alabilirler" şeklinde konuştu.

6'lı masaya ilişkin konuşan Bahçeli, "6'lı bir masa bir hikaye sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu. 6'lı masadan öyle bir sonuç alınacağına inanmıyorum" dedi.

Zelenski'nin 'Türkiye'ye kırgınım' sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Ukrayna Rusya savaşında dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları duruşları dikkate aldığı zaman Zelenski Türk milletine, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batıyı tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşmakta doğru değildir. Bu gün için Rusya Ukrayna İstanbul barış projesiyle çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir ve bu konuda da sayın Cumhurbaşkanı 40 üzerinde devlet yöneticileriyle temaslarla bunu gerçekleşmektedir. Yakında da başaracağına inanmaktayım. Zelenski, Yunanistan'a değil de tür milletine güvenmelidir" diye konuştu.