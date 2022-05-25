MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir" - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir"

25.05.2022 13:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğunu ve iki askerin de yaralandığının altını çizen Bahçeli, "Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır" açıklamasında bulundu.

"Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Türkiye'ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir. Terörle mücadele haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekün düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir. Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah'ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır.

Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır." - ANKARA

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Mahalleleri bayraklarla donatıldı! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu! Mahalleleri bayraklarla donatıldı! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu! MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman... MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman...
Kaynak: İHA

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