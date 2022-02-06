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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Akar'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Akar'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

06.02.2022 19:59
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Akar'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bahçeli, Twitter hesabından, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Hulusi Akar, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Akar'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu - Son Dakika


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