Bahçeli'den yumruklu oturuma ilk yorum: Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır

Politika

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Anayasa Mahkemesi'nin laçkalaşmış hak ihlali kararının Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldığını ve kanunsuzluğa geçit verilmediğini ifade eden Bahçeli, "MHP oturuma katılmasa da Cumhur İttifakı kurucusu AK Parti, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP'li Can Atalay'ı cezaevinden çıkarıp Meclis'e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP'in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır" dedi.

"CAN ATALAY KONUSU TAMAMIYLA KAPANMIŞTIR"

"Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis'te şafak sökmüştür" diyen Bahçeli, "Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM'lenmiş CHP'nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa'ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi'nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir" sözleriyle tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Can Atalay meselesinin görüşüldüğü Meclis oturumuna katılmama nedenini açıklayan MHP lideri, "Çünkü DEM'lenmiş CHP'nin, marjinalleşmiş TİP'in, PKK aparatlarının, Türkiye ve Türk milleti aleyhine periyodik kararlar alan Anayasa Mahkemesi'nin nasıl bir tezgahın faili olduklarının apaçık deşifresi görülsün istenmiştir." dedi.

"AK PARTİ EŞKIYALIĞA MÜSADE ETMEMİŞTİR"

Cumhur İttifakı'nın kurucularından AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yaptığını ifade eden Bahçeli, "AK Parti, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir. Küçük ortak nerede diyenler ağızlarının payını almış, biz olmadan da milletimizin beklentisine müzahir bir karar alınmıştır. Bunun yanı sıra dünkü oylama Türkiye'nin birinci partisi olarak AK Parti'yi tekraren işaret ve teyit etmiştir." sözlerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan diğer kısımlar şöyle;

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra DEM'lenmiş CHP'yi parlatanlar, 'birinci parti, anketlerde açık ara önde' masalını devamlı surette anlatanlar Can Atalay kararıyla kara propagandanın silinip atıldığına bizatihi şahit olmuşlardır. AK Parti'nin emin, güçlü ve kendine güven duyan adımlarla mücadelesini sürdüreceğine, 2028 seçimlerine kadar Cumhur İttifakı çatısı altında ihtiyaç duyulan zincirleme reformları hayata geçireceğine inancım tamdır.

Bilinmesini özellikle arzu ederim ki, Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Herkes siyasi ve ideolojik hesabını bu şaşmaz gerçeğe muvafık yapmak durumundadır. Küçük ortak diyerek bize karşı tariz dolu ifadeler kullananlara diyeceğim odur ki, millet bizi nerede görmek istiyorsa biz oradayız. Cumhur İttifakı olarak yolumuza azim ve inançla devam ediyoruz."