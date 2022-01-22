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Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'a bir tepki de Bahçeli'den! Kelepçe oyununa çok kızdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'a bir tepki de Bahçeli'den! Kelepçe oyununa çok kızdı

22.01.2022 20:23

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında muhalefet liderlerinin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli'den de ilk tepki geldi. Kabaş'ın kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırmasına sinirlenen Bahçeli, "Zelil bir oyun, zillet bir tiyatro" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Sedef Kabaş'a ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TETİKÇİ BİR GAZETECİ"

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Cumhurbaşkanı'na karşı ağır ve affedilemez hakaretinin ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşacak bir çarpıklık ve çürüklük olduğunu" kaydetti.

"KÖTÜ SÖZ BUMERANG GİBİDİR"

Kötü sözün bumerang gibi olduğunu, önünde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacağını belirten Bahçeli, "Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur." açıklamasında bulundu.

"KINIYORUM"

Demokrasinin saygı ve tahammül sistemi olduğunu anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum."

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MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Sedef Kabaş, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'a bir tepki de Bahçeli'den! Kelepçe oyununa çok kızdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'a bir tepki de Bahçeli'den! Kelepçe oyununa çok kızdı - Son Dakika
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