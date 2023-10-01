MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: AK Parti ile MHP bir ve iç içedir - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: AK Parti ile MHP bir ve iç içedir

Son Güncelleme: 01.10.2023 20:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, ''İttifak devam edecek mi?'' sorusuna da yanıt vererek, ''Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile MHP birdir, iç içedir ve kararlı tutumu yerel seçimde de devam ettirecektir.'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada, 2024'teki yerel seçimlerde AK Parti ile MHP'nin birlikte hareket edeceğini söyledi.

"AK PARTİ VE İÇ İÇEDİR"

MHP lideri Bahçeli, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olup olmadığı, hangi illerde ortak adım atılacağına dair bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığı sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP bir ve iç içedir. İnşallah mahalli idareler seçimlerinde de bu kararlı tutumunu devam ettirecektir." diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Bahçeli, "Bizim adayımız öne çıksın" dedikleri bir il bulunup bulunmadığı sorusuna "Hayır, şimdilik yok. Çalışmalar devam ediyor." yanıtını verdi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kuruluna hitabında, "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözlerinin hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadeledeki kararlı ve ısrarlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLMESİ

Bahçeli, Erdoğan ile görüşmelerinde 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilmesi konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olan bir cevap bulunur." dedi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: AK Parti ile MHP bir ve iç içedir - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: AK Parti ile MHP bir ve iç içedir - Son Dakika
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