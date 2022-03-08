MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette...

08.03.2022 11:05
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette oluşan kara borsada sanki altın satar gibi yağ satanlar, onurlarını da satmışlardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette oluşan kara borsada sanki altın satar gibi yağ satanlar, onurlarını da satmışlardır. 5 litrelik yağın fiyatı bir gün içinde 150 lira sınırına dayanmıştır." - ANKARA

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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır. Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır.

MHP Genel Başkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette... - Son Dakika
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