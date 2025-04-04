MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.
MHP'den bir heyet bu sabah Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti ancak Bahçeli bu ziyarette yer almadı.
Türkeş'in mezarına aracıyla gelen Bahçeli'yi görüntülemek isteyen basın mensuplarının karşısına etten duvar ören partililer rahat görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
MHP lideri Devlet Bahçeli saat 14.00 sularında Türkeş'in kabri başında dua ederken görüntülendi.
Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, partililer tarafından "Hay maşallah" nidalarıyla yolcu edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırılmış burada 6 şubatta yapılan ameliyatta kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den 14 Şubat'ta yapılan açıklamada Bahçeli'nin taburcu edildiği belirtilmiş ve nehaket döneminin ardından mesaisine başlayacağı belirtilmişti.
Son Dakika › Politika › Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü - Son Dakika
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