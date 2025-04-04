Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü - Son Dakika
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Politika

Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü

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Kalp kapakçığından ameliyat olan ve iki aydır tedavi süreci devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Basın mensuplarının Bahçeli'yi yakından görüntülememesi için yoğun çaba sarf edilirken partililerin etten duvar ördüğü görüldü.

04.04.2025 14:08
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.

SABAHKİ ZİYARETE KATILMADI

MHP'den bir heyet bu sabah Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti ancak Bahçeli bu ziyarette yer almadı.

Bahçeli alarmı! Partililer etten duvar ördü

ETTEN DUVAR ÖRÜLDÜ

Türkeş'in mezarına aracıyla gelen Bahçeli'yi görüntülemek isteyen basın mensuplarının karşısına etten duvar ören partililer rahat görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeş'in Anıt Mezarını Ziyaret Etti

TÜRKEŞ'İN KABRİ BAŞINDA DUA ETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli saat 14.00 sularında Türkeş'in kabri başında dua ederken görüntülendi.

Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü

BÖYLE UĞURLANDI

Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, partililer tarafından "Hay maşallah" nidalarıyla yolcu edildi.

Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü

KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırılmış burada 6 şubatta yapılan ameliyatta kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den 14 Şubat'ta yapılan açıklamada Bahçeli'nin taburcu edildiği belirtilmiş ve nehaket döneminin ardından mesaisine başlayacağı belirtilmişti.

Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Ameliyat, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • after1624:
    neyse chplilere ölmediği kanıtlanmış oldu Rabbim şifa versin ömrü uzun olsun 43 65 Yanıtla
  • Mert demir:
    Balmumu heykel dubloru geldi galiba 64 24 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Çokta şeyimde sanki haber değeri yok yorum yapmaya değmez. 51 22 Yanıtla
  • mert çelik:
    bazı ulkelerde sıyasetcıler korumasız gezıyor 53 15 Yanıtla
  • Kod Adı:
    Allah'ına kurban Reis. Mübarek Cuma günü gördük seni 18 35 Yanıtla
  • sus ceo:
    Partililer fazla abartmış. Bahçeli ' ye kim niye birşey yapsın ki, böyle yapa yapa Bahçeli'nin toplumla bağı koparıldı ve Bahçeli 'de Apo'yu cezaevinden çıkarmaya çalışması, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen Atatürk 'çü teğmenlerin ihraç kararını desteklemesi, emeklilerin açlık sınırının altında yaşatılması gibi birçok hatalar yapmaya başladı. Bu durum MHP' ye çok oy kaybettirdi. 40 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    neden bu koruma anlayamadım.şehit anne babalarından mı tırsıyor 35 7 Yanıtla
  • kurt ensar:
    bu bölücüler hangi haber kaynağından besleniyor :)) adamı öldürdünüz az evvel yüzü görünmüyor saklıyorlar gibi safsata çıkarıyorsunuz allah sizlere akıl fikir versin :)) 17 22 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Yaşıyor görünüyor ama dublör olabilir mi akıllarda deli sorular 26 11 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Görüntülere bakılırsa Bahçeli kanser 22 7 Yanıtla
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