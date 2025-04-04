Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü

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Partililer fazla abartmış. Bahçeli ' ye kim niye birşey yapsın ki, böyle yapa yapa Bahçeli'nin toplumla bağı koparıldı ve Bahçeli 'de Apo'yu cezaevinden çıkarmaya çalışması, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen Atatürk 'çü teğmenlerin ihraç kararını desteklemesi, emeklilerin açlık sınırının altında yaşatılması gibi birçok hatalar yapmaya başladı. Bu durum MHP' ye çok oy kaybettirdi.