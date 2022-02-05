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MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı - Son Dakika

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

05.02.2022 11:18

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampı çerçevesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ve Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'nı ziyaret etti.

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampı çerçevesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ve Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'nı ziyaret etti.

MHP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kampı başladı. Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıtta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alanlara karanfil bıraktı.

"Gökbörü Otağı"nı da ziyaret eden Bahçeli, bir süre partililerle sohbet etti. Ardından Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'na bir ziyaret gerçekleştiren Bahçeli, sonrasında toplantının yapılacağı otele hareket etti.

Gerçekleşecek toplantıda partinin genel merkez ve teşkilat çalışmaları, 2022'de partinin yapacağı faaliyetlerin ele alınması, ülke gündemindeki konuların değerlendirilmesi bekleniyor.

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Kızılcahamam, Ülkücü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı - Son Dakika


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