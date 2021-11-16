MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir"

-"Şunu herkes bilmelidir ki; hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.