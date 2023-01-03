Devlet Bahçeli erken seçime yeşil ışık yaktı: Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız

Dün akşam gerçekleştirilen MYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki erken seçim iddialarına yanıt vermiş ve "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek bazı sorunlar, vatandaşların seyahat döneminde olması gibi ülkemizde büyük hareketliliğin olması nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme dediğim gibi bir erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme değil. Tarihin biraz daha erkene çekilmesi olabilir. Kesin bir karar olunca sizinle paylaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEYDİ

Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'nin erken seçimle ilgili sözlerine ne yorum yapacağı merak konusu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ZAMANINDA DA OLSA ERKENE DE ALINSA HAZIRIZ"

AK Parti'nin erken seçim çıkışına destek veren Bahçeli, "2023'te yapılacak seçim hem 13. Cumhurbaşkanı hem 28. dönem Meclis belirlenecektir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin 'evet' oyuyla meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasa yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır" diye konuştu.

"ADAYSAN ÇIK AÇIKLA, DEĞİLSEN ADAYINIZ KİMSE ONDAN BAHSET"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması gerektiğini de söyleyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü; "Sayın Kılıçdaroğlu, bir kez daha söylüyorum. Adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kimse ondan bahset. Madem aday belli olur olmaz bacanızdan beyaz duman çıkaracaksınız o halde yerini ve zamanını paylaş da bilelim. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı altılı masada deprem yaratmaktadır."