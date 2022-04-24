MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin iftar programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin iftar programına katıldı Açıklaması

24.04.2022 22:55
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin iftar programına katıldı Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin karşısına hizalanmış zillet ve ihanet cephesi milletimizin, hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki yürüyüşünü durduramayacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " Türkiye'nin karşısına hizalanmış zillet ve ihanet cephesi milletimizin, hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki yürüyüşünü durduramayacaktır" dedi.

Büyükataman, partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksindeki iftar programına katıldı.

Büyükataman burada yaptığı konuşmada, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu şer cepheyle bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, "Geldiğimiz bu aşamada ya bu zillet cephesi Türkiye'nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir ya da Türk milleti her zaman olduğu gibi yine ayağa kalkacak muhataplarına gereken cevabı iradesiyle vererek Allah'ın izniyle zilletin bir kez daha belini kıracaktır. Bunun başka yolu ve yorumu kalmamıştır." diye konuştu.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerin önemine işaret eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Vatanını seven hiç kimsenin tepkisiz kalamayacağı, suskun duramayacağı, hiç bir vicdanın kabul edemeyeceği bu tablo karşısında ne öne sürülecek bahaneler, ne mazeret olacak gerekçeler konunun biliniz ve emin olunuz ki vahametini azaltmayacaktır. Her ülküdaşımın, bu ülkenin geleceğine dair endişe taşıyan her samimi Türk vatandaşının bu seçimleri, bu ölçüde dikkate almak mecburiyeti vardır."

Her ülküdaşının, 2023 seçimlerine ulaşıncaya kadar en yakın çevresinden başlamak kaydıyla ulaşabildiği herkese bu seçimde en üst düzeyde bir sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmenin zorunluluğunu anlatmak mecburiyetinin bulunduğunu belirten Büyükataman, şöyle konuştu:

"Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hangi siyaset mühendisliklerine müracaat edip algı operasyonlarını icra etmeye çaba sarf ederse etsin bu necip millet yine şaşmaz, engin sağduyusu ve ferasetiyle 2023 yılında yapacağımız seçimlerde Allah'ın izniyle ilk turda, hiçbir yoruma sebebiyet vermeyecek ölçüde, netlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanı olarak tekrar seçecek ve Cumhur İttifakı'nı Mecliste anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla yer bulması temini konusunda gereken iradeyi sandıkta ortaya koyarak, dosta düşmana bir kez daha kendi iradesi hilafına tuzak kurmaya çalışanların, kendi iradesini yok varsayarak kapalı kapılar ardında hesap kitap yapıp kendi iradesini peşkeş çekmeye çalışanlara en güzel dersi Allah'ın izniyle bir kez daha vereceğine yürekten inanıyorum."

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu is, Türk milletin tarih içerisinde oynadığı misyona uygun olarak, tarihin her döneminde birilerini rahatsız ettiğini ve dolayısıyla da tehdit altında olduğunu anlattı.

15 Temmuz'da yaşanan olayın bitmediğini vurgulayan Vahapoğlu, "Bir başka şekilde ekonomik darbelerle, siyasi darbelerle, diplomasi darbeleriyle devam ettirilmek istenmektedir. Türkiye'nin ufkunu açacak, ileriye taşıyacak bir ittifak var. Cumhur İttifakı. İleriyi gören iki lider, belki on yıl yirmi yıl öteyi gören iki lider omuz omuza verdi. Biz de omuz omuza destek olacağız ve sürdüreceğiz." dedi.

Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve partililer katıldı.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin iftar programına katıldı Açıklaması
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin iftar programına katıldı Açıklaması
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin iftar programına katıldı Açıklaması
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin iftar programına katıldı Açıklaması
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin iftar programına katıldı Açıklaması

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Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Bursa, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin iftar programına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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