MHP heyeti Afyonkarahisar'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında, Afyonkarahisar'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Heyet, bir otelde düzenlenen programda, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin istek ve taleplerini dinledi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, burada yaptığı konuşmada, toplantıda muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden aldıkları istek ve talepleri TBMM'ye taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye'de siyasetin son dönemlerde kargaşa ve kaosla uğraştığını dile getiren Taytak, şöyle konuştu:

"Muhalefet diye ifade ettiğimiz siyasi partiler Meclis'te, ülkenin menfaatine ve hayrına olan hiçbir şeye el kaldırmıyor, 'evet' demiyorlar ama ülkemizde bir kaos ortamı, açlık, sefalet ve büyük sıkıntılar varmış gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bunları burada 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programımızda sizlere izah edeceğiz. Türkiye'nin gücünü, büyüklüğünü ve her anlamda da en önde olduğumuzu ifade edeceğiz."

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de CHP'nin Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vermesinin büyük bir acziyet, gaflet ve ihanet olduğunu vurguladı.

"O kişi TBMM'de olmamalı"

Erdem, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Bakın, boğazını sıkıyor ve bu sırada da küfür ediyor. Bu konuda çok basit bir hamle yaptılar. Grup Başkanvekilliğinden istifa etti. Bu beni ve hiçbirimizi ilgilendirmiyor. Milletvekilliği çok o kişiye. O kişi TBMM'de olmamalı. Genel Başkanları da bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Sokakta dolaşırken kadınlarımızın ve şehit yakınlarımızın yüzüne nasıl bakacaklar? Bu konuyla ilgili birbirlerinden özür diliyorlar. Bu, Türk milletinin gözünden kaçtı mı acaba? Kimden özür dilenmesi gerekiyor? Şehidimizin emanetinden, yakınından özür dilenmesi gerekiyor."

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ise Türk milliyetçilerinin doğru bildikleri yoldan hiç şaşmadığını belirterek, politikalarını üretirken de devletin ve milletin yararını her şeyin üstünde tuttuklarını ifade etti.

Programa, milletvekilleri Taytak, Erdem ve Taşlıçay'ın yanı sıra MYK üyeleri Hüseyin Yıldız, Akif Çapraz ve Burak Pehlivan, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

MHP heyeti, daha sonra Afyonkarahisar'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.