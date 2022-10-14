MHP İl Başkanı Demir'in acı günü - Son Dakika
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MHP İl Başkanı Demir'in acı günü

14.10.2022 00:57
MHP İl Başkanı Demir'in acı günü

MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in babası Abdullah Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in babası Abdullah Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süreden beri Kilis Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde çeşitli hastalıkları nedeniyle tedavi gören Abdullah Demir, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Demir, Kayabaş Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

MHP İl Başkanı Mustafa Demir'in babası Abdullah Demir'in cenaze törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, il protokolü, Demir ailesinin yakınları ile çevre illerden gelen siyasi parti temsilcileri katıldı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Demir, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP İl Başkanı Demir'in acı günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP İl Başkanı Demir'in acı günü - Son Dakika
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