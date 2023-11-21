Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın "50+1 şartı değişmeli" yorumuna karşı çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik açıklamalarıyla ilgili tavrı merak konusu olan Bahçeli, konuyla ilgili siyaset kulislerine bomba gibi düşecek ifadeler kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANI SEÇMİYORUZ, CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ"

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız sistemin ana omurgası, can evi yüzde 50+1 oy hesabıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanımızın tespitleri tutarlı ve anlamlıdır. Bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler de bellidir ve değişme göstermemiştir. Sistemin doğasını zedelemeyecek uzlaşı sağlanacaktır. Dikkat buyurunuz milletvekili, belediye başkanı seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz. MHP olarak dün ne dediysek, bugün de aynı düşüncedeyiz. Siyasi hayatımız boyunca kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Yük aldık, yük olmadık. Önce ülkem ve milletim demekten de asla vazgeçmedik." dedi.

Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan

"CUMHURBAŞKANIMIZLA MUHABBETİMİZ HAYSİYETLİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarına kimsenin girmeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Kabine'ye bakan vermedik, sefasına değil gerekirse cefasına ortağız. Siyasi hayatımızda kimsenin sırtına binmedik. Cumhurbaşkanımızla muhabbetimiz hasbidir, haysiyetlidir. Hiç kimse aramıza giremeyecektir. Cumhur İttifakı'nda pazarlık yoktur, devamından yanayız. Bu ittifakın bozulmasına kendi adımıza söylüyorum geçit vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına izin verdik. Partimizden ihraç edilen bir kişiyle aynı kareye girmesine bile içimiz acısa bile ses çıkarmadık. Bu gafillere diyorum ki size ekmek çıkmaz. Kuş beyinlerinizle cumhuru çatlatmaya haddiniz yetmez." şeklinde konuştu.

"GAZZE'DE İNSANA DAİR NE VARSA BOMBALANIYOR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: "Anadolu coğrafyasına ruh veren her karışına ümit veren büyük Türk milletidir. Vatana adını veren milletidir. Devlete adını veren millettir. Milletin adı Türk'tür. Çevremizde yanan ateşi söndüremezsek çatımızın tutuşmasını engelleyemeyiz. Filistin'in huzuru Türkiye'nin huzurudur. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır. İsrail ve Filistin arasında acil ateşkesin olması için daha kaç çocuğun hayatını kaybetmesi lazımdır. İnsana dair ne varsa bombalanıyor.

"ZULME SESSİZLİK DE ZULÜMDÜR"

Dün sancağımız olan Gazze'nin bugün felaketine sırt dönmemiz, suskun kalmamız milli ve manevi emanetlerimize saygısızlık olacaktır. Gazze'yi Kudüs'ten Kudüs'ü İstanbul'dan ayırmak boşuna kürek çekmektir. Filistinli masumların gözyaşları telafi edilmelidir. Haksızlık karşısında suskun kalmak, dilsiz şeytanlıktır. Zulme sessizlik de aynı şekilde zulümdür. İsrail ile Filistin arasında ateşkesin olması için daha kaç çocuğun ölmesi lazım. Bize göre haddini bilen nefsini bilir, nefsini bilen de Rabbini bilir. Biz kendimizi de haddimizi de nefsimizi de Rabbimizi de bilenlerdeniz.

"ALMANYA BAŞBAKANI YANLIŞ TARAFTADIR"

Zafer her zaman inananların hanesine yazılacaktır. Berlin'de geçtiğimiz cuma akşamı düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanımızın çekinmeden haykırdığı gerçekler Türk milletinin bazı Arap ülkelerinin sessiz kaldığı doğruları haykırmasıdır. İsrail'e destek veren ülkeler katliam tablosundan sorumludur. Almanya da bu kategoridedir. Bizim geçmişimizin hiçbir sayfasında toplama kamplarının lekesi yoktur. Almanya Başbakanı yanlış taraftadır. Kaldı ki bunların kendilerine bile hayırları yoktur.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ GEÇİCİ BİR HEVES DEĞİLDİR"

Yeni sistemin gerekli, yeterli, siyasi ve fikri demlenme süresi devam etmekte. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tek kullanımlık reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin huzur, barış ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır. Sistemin aksayan yönleri varsa mutabakat ile düzeltilmelidir. İster iyileştirilesin isterse de güçlendirilsin parlamenter sistemin dejenere olması, devlet yönetimini krize sokması hayat gerçeği haline gelirdi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZDE SANATÇININ ELİNİ ÖPMESİ REZALETTİR"

CHP'nin yeni Genel Başkanı, ciddiye alınacak biri değildir. CHP'de yeni bir şey yoktur. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı'nın bir operaya HEDEP'lilerle birlikte katılması, 'Kürdistan' diyen sözde kadın sanatçının elini öpmesi rezalettir. Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri muhakkaktır. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır. Kuklacı da İBB makamında oturan şahıstır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soprano Pervin Chakar'ın dinletisine katıldı

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'E SERT TEPKİ

Türk polisi kanun kaçaklarına göz açtırmıyor. İçişleri Bakanımızı destekliyoruz. İYİ Parti Başkanı, Türk polisini hedef alarak korkunç bir iddiada bulunmuş. Fırtınaya tutuklanan İYİ Parti'nin hali bizi ilgilendirmiyor. Hiç kimse Türk polisini töhmet altında bırakamaz. İP Başkanı açıklamak zorundadır."