MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu - Son Dakika
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Politika

MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

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MHP'den istifa ettirilen 3 milletvekilinin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Yargımıza intikal etmiş bir adli soruşturma söz konusu değil'' ifadelerine yer verdi.

21.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:54
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Milliyetçi Hareket Partisi, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasını istedi. Parti yönetiminin bu talebinin ardından 3 vekil MHP'den istifa etti.

YILMAZ TUNÇ: BİR ADLİ SORUŞTURMA YOK

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası istifa eden vekillerle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Altın kaçakçılığı yaptığı için MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından partiden uzaklaştırıldığı ileri sürülen vekiller, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç, "Yargımıza intikal etmiş bir adli soruşturma söz konusu değil" diye cevap verdi.

MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

2 VEKİL DAHA İSTİFA EDEBİLİR

Olayın yankıları sürerken Ankara kulislerinde altın kaçakçılığı iddiasına 2 milletvekilinin isminin daha karıştığı ve yakın zamanda yeni istifaların olabileceği konuşuluyor.

"AZİZ MİLLETİMİZ HER İŞİMİZİN HAKİMİDİR"

Öte yandan MHP'de deprem etkisi yaratan gelişmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir. Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır.

MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
Devlet Bahçeli ve Feti Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir. Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır.

"AHLAK" VE "YETKİ" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Adaletin, hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir. İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı 'Kızılelma' olan İ'la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir."

MHP\'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç\'a soruldu

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Son Dakika Politika MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Yunuss Bayern:
    Milliyetçi Hırsızlar partisi kapatılsın 98 18 Yanıtla
  • deyvani10 :
    adaletin olmadığı yerde zulüm başlarmış 95 2 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Bu milletvekillerin tamamı diyorum bakın milleti savunuyorsa en adiyim 87 1 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    niye yok istediginize var istediyinize yokmu yani. 78 2 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir:
    mehape niye istifasını istedi. sayın bakan senin olanlardan haberin yok 71 1 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    nasil bir ulke olduk boyle altin kacakcisina taciz tecavuzcuye dokunma konserlere sorusturma aç inanlir gibi degil 62 3 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Hukuk devleti ya hep bunu söyler adaletsiz bakanı 48 3 Yanıtla
  • tolga soyadsız:
    Anlamadım suç değil mi ? 43 0 Yanıtla
  • Said Demir:
    Milletin parasını hortumlayan hortumlayana. Boğazınızdan geçmesin çoluk çocuğundan çıksın kim milletin parasını 1 lira fazla yiyorsa. 39 0 Yanıtla
  • Ali Usda :
    OY OY SEVDUĞUM NEDUR SENLAN ÇEKTUĞUM. ELLERUN İADİNA DUĞUN EDELUM DUĞUN. :)))) 15 0 Yanıtla
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