MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti - Son Dakika
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Politika

MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti

MHP\'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli\'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün makamında ziyaret ederek "Emir, talimat ve hayır dualarını aldım" paylaşımında bulunan MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş bugün sağlık sebeplerini gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

15.09.2024 15:03
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Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 'talimat ve hayır dualarını' aldığını söyleyen MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş bugün 'sağlık sebepleri'ni gerekçe göstererek istifa etti.

"GÖREVİMİ HÜR İRADEMLE BIRAKMIŞ BULUNUYORUM"

Demirbaş istifasını, "Kıymetli ülküdaşlarım, değerli hemşehrilerim yaklaşık 2 yıldır şan ve şeref ile yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini, sağlık sebeplerinden dolayı; bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına hür iradem ile bırakmış bulunuyorum." sözleriyle istifasını duyurdu.

MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti

DÜN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Dün Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Demirbaş, "Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek emir, talimat ve hayır dualarını aldım. Allah başımızdan eksik etmesin. Saygıdeğer Genel Başkanımızın tüm Kocaeli'ye selamları var" ifadesini kullandı.

MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti

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Son Dakika Politika MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Zafer Budak: "Hür irademle" kısmında koptum! 138 11 Yanıtla
  • A R: Sn. Bahçeli’nin hayır duasına mazhar olmak her kişiye nasip olmaz. 48 96 Yanıtla
  • Mutlu Deveci: Anlayın işte sizde ziyaret ve sonrası Hür irade ile istifa çok komik değilmi 113 13 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: komedinin nirvanası 92 8 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit: Allah’tan uzun ömürler duası istememiş 73 9 Yanıtla
  • HALÜK ERDOĞAN: geçmiş olsun başkanım sağlık sıhhat afiyetler dileriz iyi insanlarla karşılaşın. 17 32 Yanıtla
  • Ali Tufan: Sanki fotoğrafta sağlıklı duruyor. Bahçelinin hayır duası mı dokundu acaba? 28 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Komedi gibi bir ülke olduk... 16 0 Yanıtla
  • Melih Babaoglu: Bir siyaset iki yerli diziler. Sosyal medya. Dan daha renkli oldu. Bayılıyorum 8 1 Yanıtla
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