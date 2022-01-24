MHP'li Bulut'tan Sedef Kabaş'a tepki - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

MHP Tokat İl Başkanlığı öncülüğünde Reşadiye İlçe Başkanlığı tarafından "Güçlü Siyaset Lider Ülke Türkiye Hedef 2023" toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Bulut, "Sabah akşam bıkmadan, yılmadan ve usanmadan ve şimdi de Fetullahçı Terör Örgütü'yle bir ve beraber aynı noktada hareket ederek bizleri hedef alarak, Cumhur İttifakı'nı hedef alarak sabahtan akşama kadar kin kustuklarını, kan kustuklarını görüyorsunuz. Daha iki gün önce kendisine gazeteci diyen bir şaşkın, bir edepsiz, bir terbiyesiz, bu ülkenin Cumhurbaşkanına benim zikredemeyeceğim bir terbiyesizlikle hakaret etti. Şimdi soruyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu sorgulayanlar, duruşunu anlamlandıramadığını ifade edenlere, sizin için anlamlı olması adına Milliyetçi Hareket Partisi 70'li yıllardan beri Türk milletini kan ve gözyaşına mahkum edenlere de aynı siyasi çizgide mi duracaktı? Üç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımıza edepsizce hakaret ederek bu gazeteci müsveddesiyle aynı yerde mi duracaktı? Milliyetçi Hareket Partisi de onların kervanına katılıp sırf 'Recep Tayyip Erdoğan alaşağı edilsin de ülke ne hale geliyorsa gelsin' diyecek kadar şirazesinden çıkmış olan Kandil uçaklarıyla ve beslemeleriyle mi yan yana duracaktı? Zinhar tek bir ülkücüsünün ve tek bir Türk milliyetçisinin temenni edebileceği bir şey değildir. Bizler eğer ki devletimizin tüm dünya aynı anda içimizde 50 yıldır besledikleri terör örgütleriyle birlikte yan yana durarak ve onları taşeron olarak kullanarak, tüm dünya eğer bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını alaşağı etmek üzere plan ve eylem kuruyorsa, Türk milliyetçileri de Anadolu'dan, Reşadiye'den, Erbaa'dan, Niksar'dan, Kelkit'ten hep beraber haykırmak zorundadır. Mademki derdiniz Recep Tayyip Erdoğan, mademki onu alaşağı etmek niyetindesiniz, biz de Türk milliyetçileri ve ülkücüler olarak burada hepinize hodri meydan diyoruz. İndirebilirseniz indirin" dedi.

Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tam 50 yıl boyunca bir iddia ortaya koyduk. Eğer bu iddianın arkasında duramıyorsanız ben Milliyetçi Hareket Partiliyim demeyin. Eğer bu iddianın arkasında duramıyorsanız, bu salonlardaki sandalyeleri, yönetimlerimizi işgal etmeyin. Nedir o iddia? Biz bu milleti karşılıksız sevdik. Türk milliyetçiliği, ülkücülük ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin özü ve temeli 'önce ülkem' diyebilmektir, önce vatanım diyebilmektir. Karşılıksız sevgi ve sevdayı dünyaya haykırabilmektir." - TOKAT