MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır

05.03.2022 13:45
MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'S-400'lerden acilen kurtulmalı' sözlerine ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıda Rusya'nın, Ukrayna hava sahasını kendi hava sahası gibi kullanmasıyla hava savunma sistemlerinin değeri bir kez...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'S-400'lerden acilen kurtulmalı' sözlerine ilişkin, " Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıda Rusya'nın, Ukrayna hava sahasını kendi hava sahası gibi kullanmasıyla hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır. Önce İP Başkanı, ardından da CHP'nin gamlı baykuşu Faik Öztrak devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde verdikleri beyanlarda S-400'lerin acilen iade edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır" dedi.

MHP'nin 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' etkinliği kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde toplantı düzenlendi. Toplantıya MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Büyükataman, "31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP-İP-HDP ortaklığı ete kemiğe bürünmüştür. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir' sözleri hafızalardaki yerini korumaktadır. 18 Ekim 2021 Pazartesi akşamı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından Osman Kavala'nın serbest bırakılması hususunda bir açıklama yapılmış, 9 devletin büyükelçisi de bu açıklamaya iştirak ederek devam eden bir davanın failiyle ilgili Türkiye'ye hukuksuz bir çağrıda bulunmuştur. Bağımsız yargıya müdahale teşebbüsüne karşı çıkması gerekirken aynı talebi Kılıçdaroğlu da ısrarla seslendirmiş, İP Başkanı da her zamanki gibi Kavala'ya dolambaçlı sözlerle yeşil ışık yakmıştır. Böylece zilletin kimlerden emir aldığı, akıl babaları bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul Kanalı' ile ilgili yabancı ülkelerin Türkiye'deki büyükelçilerine yolladığı rezil mektup da unutulmaması gereken bir alçaklıktır. Türkiye'nin iç meselesi olan bir konunun yabancılara şikayet edilmesi Atatürk'ü suiistimal etmek için ağzından düşürmeyenlerin gerçek yüzünü göstermektedir" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞLARDIR'İYİ Parti lideri Akşener'in 'S- 400'lerle ilgili açıklamasına da değinen Büyükataman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 2012 yılında hava sahasını korumak maksadıyla patriot almak için tüm adımları atmış ancak NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD, Türkiye'yi bu sistemlerden mahrum bırakmıştır. ABD'nin eski başkanı Trump bile Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan cümleler sarf edebilmişken Türkiye'deki ihanet korosu bir türlü Türkiye'den yana tavır koyamamaktadır. Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıda Rusya'nın, Ukrayna hava sahasını kendi hava sahası gibi kullanmasıyla hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır. İP ve CHP ise Türk milletinden özür dilemek yerine aynı kelimelerle ve sıcağı sıcağına Türkiye'yi hedef almıştır. Önce İP Başkanı, ardından da CHP'nin gamlı baykuşu Faik Öztrak devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde verdikleri beyanlarda S-400'lerin acilen iade edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. ABD'ye 'Neden partriotları vermiyorsun? F-35 savaş uçağı projesinden Türkiye'yi hangi hakla çıkartıyorsun ve parasını ödediğimiz uçakları bize nasıl oluyor da teslim etmiyorsun?' diyemeyen zilletin, tek hava ve kara savunma sistemi; ABD ve AB'nin kendilerine bahşedeceği iktidarlarında Türkiye'ye kimsenin saldırmayacağı kandırmacasıdır. Bunun adı ihanettir, bunun adı mandacılıktır."


MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır
MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır
MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır
MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır
YORUMLAR
500
MHP Lideri Bahçeli: 'Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı... MHP Lideri Bahçeli: 'Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı... MHP Lideri Bahçeli: 'Söz konusu askeri işgalin iki amacı olduğu anlaşılmaktadır. MHP Lideri Bahçeli: 'Söz konusu askeri işgalin iki amacı olduğu anlaşılmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Ukrayna, S 400, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:24 "Kendimi ve çocuklarımı korudum" demişti! Kocasını meşru müdafaayla öldüren Rümeysa, çocuklarına kavuştu: İşte o görüntü
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
12:57 Kanlı olduğu aileyle barışmak için 250 bin lira para arıyor ama...
12:41 64 kilometrelik konvoyla Kiev sınırında bekliyorlar! Ukrayna konvoya neden saldırmıyor? Ukraynalı asker: Saldırmıyoruz çünkü sivillere yakınlar
12:38 Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda
12:37 "Aşiretini kurumsallaştıran ağa" Muhsin Bayrak, terörden kaçıp geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı: Şimdi Chelsea'ya talip!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 13:57:34. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Büyükataman: Hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement