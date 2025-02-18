MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

Geniş Video İzle

TBMM'deki oturuma MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın AK Partili vekile yönelik tepkisi damga vurdu. Bağıran vekile Adan, " Laf atmak yok. Niye bağırıyorsunuz siz. Terbiyeli ol." diye tepki gösterdi.

18.02.2025 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu yine gerilimli anlara sahne oldu. Oturumu yöneten MHP'Lİ Başkanvekili Celal Adan ile AK Partili bir vekil arasında tartışma yaşandı.

MHP'Lİ ADAN'DAN AK PARTİLİ VEKİLE SERT SÖZLER

MHP'li Adan, sesini yükseltip bağıran AK Partili vekili uyardı. AK Partili milletvekili sakinleşmeyince Adan tepki gösterdi.

"TERBİYELİ OL"

Adan, "Gel ne konuşacaksan konuş. Laf atmak yok. Niye bağırıyorsunuz siz? Burası sokak mı? Gel konuş burada. Terbiyeli ol. Oradan bağırmak ayıp. Bunu kim yaparsa yapsın. Bizim gruptan da yapan olursa müdahale ediyorum." dedi.

MHP\'li Celal Adan\'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

Celal Adan, Politika, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ilyas erduran:
    akp yi sırtımızda taşımanın bedelini ödüyoruz biz MHP liler 12 84 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    hangi biri olcak cumhur ittifakını kibir öyle bir sardıki anlatılamaz 21 40 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas:
    Hangi vekil de terbiye var ki trafik cezalarından muafsınız, bütün özel ve devlet hastanelerinden ücretsiz muayene aileriniz le birlikte ,zenginlerin değilde gariban milletin sırtından geçinin...ohh 19 26 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Ah sayın Adan terbiye evde kaldı camları siliyor maalesef 26 4 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Başkan Vekilin son dereçe daakin duruşunu kıskanmadım desem yalan olur. 10 yıldır da Mustafa Yeneroğlu' nun hem Türkiye'de hem Almanya'da en güclüler karşısınfa kendisini ve Türkiye yi en saakin şekide savunuşuna hayranım :) 7 1 Yanıtla
  • Apple User:
    arada bir böyle çıkışlar normaldir Celal adan adil bir şekilde tam görev adamı edasıyla işini yapıyor Akp- Mhp kardeştir beis görmüyorum onlara hayırlı görevler dilerim . Emekli memur . 0 0 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    celal bey de devlet terbiyesi var, polemik konulara girmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:47:15. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.