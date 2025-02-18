TBMM Genel Kurulu yine gerilimli anlara sahne oldu. Oturumu yöneten MHP'Lİ Başkanvekili Celal Adan ile AK Partili bir vekil arasında tartışma yaşandı.
MHP'li Adan, sesini yükseltip bağıran AK Partili vekili uyardı. AK Partili milletvekili sakinleşmeyince Adan tepki gösterdi.
Adan, "Gel ne konuşacaksan konuş. Laf atmak yok. Niye bağırıyorsunuz siz? Burası sokak mı? Gel konuş burada. Terbiyeli ol. Oradan bağırmak ayıp. Bunu kim yaparsa yapsın. Bizim gruptan da yapan olursa müdahale ediyorum." dedi.
Son Dakika › Politika › MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol - Son Dakika
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