MHP\'li Celal Adan\'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

Politika

TBMM Genel Kurulu yine gerilimli anlara sahne oldu. Oturumu yöneten MHP'Lİ Başkanvekili Celal Adan ile AK Partili bir vekil arasında tartışma yaşandı.

MHP'Lİ ADAN'DAN AK PARTİLİ VEKİLE SERT SÖZLER

MHP'li Adan, sesini yükseltip bağıran AK Partili vekili uyardı. AK Partili milletvekili sakinleşmeyince Adan tepki gösterdi.

"TERBİYELİ OL"

Adan, "Gel ne konuşacaksan konuş. Laf atmak yok. Niye bağırıyorsunuz siz? Burası sokak mı? Gel konuş burada. Terbiyeli ol. Oradan bağırmak ayıp. Bunu kim yaparsa yapsın. Bizim gruptan da yapan olursa müdahale ediyorum." dedi.