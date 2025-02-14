MHP'li Feti Yıldız anket şirketlerini hedef aldı: Mutlaka yaptırıma bağlanmalı - Son Dakika
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Politika

MHP'li Feti Yıldız anket şirketlerini hedef aldı: Mutlaka yaptırıma bağlanmalı

MHP\'li Feti Yıldız anket şirketlerini hedef aldı: Mutlaka yaptırıma bağlanmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız son dönemde açıklanan anket sonuçlarına tepki gösterdi. Yıldız "Maşa başında uydurduğu rakamlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan, manipülasyon yapan, sahte anketler yoluyla çıkar sağlayan şirket yöneticilerinin sahte ürün pazarlayan, sahte para basan kalpazandan farkı yoktur. Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır" dedi.

14.02.2025 13:43
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda seçim anketlerine sert tepki gösterdi.

Yıldız, kamuoyunu yönlendiren ve manipüle edebilecek şekilde yapılan anketlerin güvenilirliğine dikkat çekerek, bu tür anketlerin yaptırımı olması gerektiğini savundu.

"YAPTIRIMA BAĞLANMALI"

Yıldız mesajında "Sahte ürün, sahte para, sahteplaka suçlarını TCK ağır yaptırımlara bağlamıştır. Maşa başında uydurduğu rakamlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan, manipülasyon yapan, sahte anketler yoluyla çıkar sağlayan şirket yöneticilerinin sahte ürün pazarlayan ,sahte para basan kalpazandan farkı yoktur. Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"KANUN TEKLİFİ AYLAR ÖNCE TBMM'YE SUNULDU"

MHP'li Yıldız, paylaşımının sonuna, "Meraklısına not: Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda hazırladığı kanun teklifi aylar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur" notunu düştü.

MHP'li Feti Yıldız anket şirketlerini hedef aldı: Mutlaka yaptırıma bağlanmalı

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Feti Yıldız anket şirketlerini hedef aldı: Mutlaka yaptırıma bağlanmalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Feti Yıldız anket şirketlerini hedef aldı: Mutlaka yaptırıma bağlanmalı - Son Dakika
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