Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda seçim anketlerine sert tepki gösterdi.
Yıldız, kamuoyunu yönlendiren ve manipüle edebilecek şekilde yapılan anketlerin güvenilirliğine dikkat çekerek, bu tür anketlerin yaptırımı olması gerektiğini savundu.
Yıldız mesajında "Sahte ürün, sahte para, sahteplaka suçlarını TCK ağır yaptırımlara bağlamıştır. Maşa başında uydurduğu rakamlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan, manipülasyon yapan, sahte anketler yoluyla çıkar sağlayan şirket yöneticilerinin sahte ürün pazarlayan ,sahte para basan kalpazandan farkı yoktur. Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
MHP'li Yıldız, paylaşımının sonuna, "Meraklısına not: Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda hazırladığı kanun teklifi aylar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur" notunu düştü.
Son Dakika › Politika › MHP'li Feti Yıldız anket şirketlerini hedef aldı: Mutlaka yaptırıma bağlanmalı - Son Dakika
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