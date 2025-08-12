MHP'li Feti Yıldız komisyondan paylaştı: Yeni bir infaz yasası şarttır - Son Dakika
Politika

MHP'li Feti Yıldız komisyondan paylaştı: Yeni bir infaz yasası şarttır

MHP'li Feti Yıldız komisyondan paylaştı: Yeni bir infaz yasası şarttır
12.08.2025 16:23
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün üçüncü kez toplanan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan MHP'li üyelerle bir kare paylaşarak "Yeni bir infaz yasası şarttır. Önümüzdeki günlerde en çok duyacağımız kelime infaz ve infaz hukuku olacaktır. Yamalı bohçaya dönmüş infaz kanununu yeni baştan yapmalıyız" açıklamasında bulundu.

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün üçüncü kez toplandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve komisyon üyesi Feti Yıldız, diğer MHP'li komisyon üyeleri Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile çekilmiş bir fotoğrafı resmi X hesabından paylaştı. Komisyondan paylaşım yapan Yıldız, "Yeni bir infaz yasası şarttır" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

"İNFAZIN TEMEL İLKELERİNİ HATIRLATMAK GEREĞİ DUYDUM"

Feti Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir infaz yasası şarttır. Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlükler alanını genişleten adımlar atılırken yeni bir dil inşa etmek zorundayız. Cezanın amacı; toplumu suçtan korumaktır. Islahın amacı; hükümlü veya tutuklunun tekrar suç işlemesini önlemektir. Bu iki amaç birlikte değerlendirilerek makul bir sonuca varılır.

İnfazın temel ilkelerini hatırlatmak gereği duydum.

Bilindiği gibi; ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken veya siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.

Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE EN ÇOK DUYACAĞIMIZ KELİME İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU OLACAK"

Hükümlü ve tutuklu sayısının 420 bini geçtiği bu günlerde tutuklamayı tarif etmek istersek kısaca şunları söyleyebiliriz.

Yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır.

Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı siyasi partiler karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu açılmıştır. Tutuklama ağır bir tedbir olsa da kural olarak masumiyet karinesini ortadan kaldırmaz. Tutuklamanın bir araç olduğu, geçiciliği ve orantılı olması izahtan varestedir.

"EN ÇOK DUYACAĞIMIZ KELİME İNFAZ VE İNFAZ HUKUK OLACAK"

Özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili mevzuat ve uygulama temelinde bir çok reforma imza atılmış ancak daha yapacağımız işlerimiz var. İnfaz hukuku, ceza yargılamasının bittiği yerde başlar. Önümüzdeki günlerde en çok duyacağımız kelime infaz ve infaz hukuku olacaktır.

Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut

"YAMALI BOHÇAYA DÖNMÜŞ İNFAZ KANUNUNU YENİ BAŞTAN YAPMALIYIZ"

Her zaman söylediğimiz gibi yamalı bohçaya dönmüş infaz kanununu yeni baştan yapmalıyız. İnfaz sistemi içerisinde farklı mekanizmaların aynı şahıslar üzerinde uygulanması sistemi karmaşık hale getirmiş, güveni azaltmıştır.

Bize düşen görev; hem hakim, savcı, avukat gibi uygulayıcıların hem de hükümlerin anlayabileceği karmaşık olmayan, oldukça sade, anlaşılabilir cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak ve daha sonra da değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir infaz kanunu yapmak olmalıdır.

"20223 TARİHLİ DÜZENLEME, UYGULAMADA BİRÇOK SORUNU BERABERİNDE GETİRDİ"

31 Temmuz 2023 tarihi ile ilgili düzenleme, uygulamada birçok sorunu da beraberinde getirmiştir.Suç tarihleri aynı olmasına rağmen gerek Yargıtay, gerek istinaf gerekse ilk derece mahkemelerinde farklı tarihlerde verilen kararlar sebebiyle suç tarihleri aynı olmasına rağmen anayasadaki eşitlik ilkesine de aykırı şekilde farklı infaz rejimlerinin uygulanmasına neden olmuştur. Büyük adaletsizlik yaşanmaktadır.

"BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ OLDUĞU AÇIKTIR"

İnfaz hukukunda temel amaç, hüküm giymiş suç faillerinin belirlenen ceza miktarına göre bir süre toplumdan uzaklaştırılması ve bu surette toplumun suç ve suçlulara karşı korunması, hükümlülerin yeniden suç işlemesinin engellenmesi, topluma kazandırılmalarının teşvik edilmesi ve kanunlara duyarlı hale gelmelerini sağlamaktır.

Dünyanın birçok ülkesinde hükümlülerin mahkûm oldukları hapis cezalarının bir kısmı ceza infaz kurumlarında, kalan kısmı ise topluma uyum sağlamaları amacıyla ceza infaz kurumları dışında infaz edilmektedir.

Şartlı tahliye ya da koşullu salıverilme olarak nitelendirilen bu müessese, ülkelerin ceza ve infaz politikalarına göre farklı koşul ve sürelerle uygulanmaktadır.

Örneğin, İngiltere, Finlandiya, İtalya ve Polonya'da kural olarak hapis cezalarının yarısı ceza infaz kurumlarında infaz edilmekte iken bu oran Belçika'da üçte bire kadar düşmektedir.

Ülkemizde kural olarak hapis cezalarının yarısı, bazı suçlar bakımından ise üçte ikisi veya dörtte üçü ceza infaz kurumunda infaz edilmektedir.

Bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıktır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 25041981:
    yıllardır şehit üzerinden siyaset yapan MHP şimdi PKK li hainleri infaz yasası diye af etme derdinde vay ülkem ah ülkem 0 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bu ulkede hwrseye yeni lazim ne duzgun ki 9 yildir alacak davami sonuclandirmadi bu ulke param olsa artik ticaret yapmaya korkuyorum herkes dolandirici olmus 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
