MHP\'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker\'in yaptığına duyarsız kalamadı

Politika

24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Ocak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuş, şehidin cenazesi önceki gün Çorum'da toprağa verilmişti. En büyük hayali babasına ev almak olan Mustafa Uslu'nun bu hayalini Sedat Peker gerçekleştirmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise Peker'in ev aldığına dair yapılan haberi kendi sayfasından paylaştı.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Yönter daha önce; sosyal medya hesabından "Peker, felç olup emekliye ayrılan özel harekat polisi Ömer Korkmaz'ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için 1 milyon 800 bin TL'lik yardımda bulundu" haberini paylaşarak "Allah razı olsun… Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" notunu düşmüştü.

SEDAT PEKER'DEN MHP AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in mesajının ardından Sedat Peker ilk kez Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunmuştu. Sedat Peker "MHP ile aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz?" sorusuna "Ben MHP'de sadece Şefkat Çetin ile sorun yaşadım. Bu da 25 yıl önce. Bugüne kadar sayın Bahçeli ile ilgili hiçbir saygısız kelime kullanmadım. Devlet abi, Başbuğ Türkeş'in makamında oturan, ülkücü hareketin lideridir. Bu vesileyle kendisine Allahtan şifa diliyorum" yanıtını vermişti.