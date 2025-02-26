MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Geniş Video İzle

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'le ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

26.02.2025 16:25  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Ocak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuş, şehidin cenazesi önceki gün Çorum'da toprağa verilmişti. En büyük hayali babasına ev almak olan Mustafa Uslu'nun bu hayalini Sedat Peker gerçekleştirmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise Peker'in ev aldığına dair yapılan haberi kendi sayfasından paylaştı.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Yönter daha önce; sosyal medya hesabından "Peker, felç olup emekliye ayrılan özel harekat polisi Ömer Korkmaz'ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için 1 milyon 800 bin TL'lik yardımda bulundu" haberini paylaşarak "Allah razı olsun… Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" notunu düşmüştü.

SEDAT PEKER'DEN MHP AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in mesajının ardından Sedat Peker ilk kez Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunmuştu. Sedat Peker "MHP ile aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz?" sorusuna "Ben MHP'de sadece Şefkat Çetin ile sorun yaşadım. Bu da 25 yıl önce. Bugüne kadar sayın Bahçeli ile ilgili hiçbir saygısız kelime kullanmadım. Devlet abi, Başbuğ Türkeş'in makamında oturan, ülkücü hareketin lideridir. Bu vesileyle kendisine Allahtan şifa diliyorum" yanıtını vermişti.

MHP\'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker\'in yaptığına duyarsız kalamadı

Birleşik Arap Emirlikleri, İzzet Ulvi Yönter, Sosyal Medya, Sedat Peker, Politika, Gündem, Medya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şenel Demircan:
    bedavadan gelen para boşuna almış devlet zaten yapardı evini haram helal ver Allahım çoluk çocuk yer Allahım 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
23:37 Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea’de taraftarlar, maç öncesi Mourinho’nun ismini haykırdı Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
23:18 Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı
23:17 Elon Musk’ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti Elon Musk'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti
23:06 Jose Mourinho ve Okan Buruk’un alabileceği cezalar belli oldu Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu
22:51 Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
22:46 Jesus’un takımı Al Hilal, Al Kholood’u 5-1 yendi Jesus'un takımı Al Hilal, Al Kholood'u 5-1 yendi
22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 17:09:12. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.