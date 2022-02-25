MHP'li Karakaya Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Bu noktada uluslararası toplum gereğini yapmalıdır." dedi.

Karakaya, Ankara'nın Bala ilçesinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantının ardından AA muhabirine, diş politikada devletin izlediği politikaları desteklediklerini söyledi.

Rusya'nın, ordusunu Ukrayna sınırına yığıp, uluslararası topluma herhangi bir müdahalede bulunulmayacağını, ayrılıkçı iki bölge ile alakalı olduğunu söylemesine rağmen müdahale başlattığını aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Bu noktada uluslararası toplum gereğini yapmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti taraf olmadan ara bulucu rolünü üstlenmeye çalıştı. Bu konuda önemli girişimlerde de bulundu. Ama sonuç arzu edilmediği şekilde bir müdahaleye dönüştü. Bizim arzumuz, isteğimiz hiçbir yerde hiçbir şekilde savaş olmasın, insanlar yerinden edilmesin. 21 yüzyıl dünyasında geçmişte kaldığını düşündüğümüz bu tarz müdahalelerin tamamen ortadan kalkmasıdır."

Müdahalenin sona ermesi için diyalog yolunun seçilmesi gerektiğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Uluslararası hukuk ve düzenin temelinde ülkelerin gücü var. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Ukrayna'da bir renk devrimi yapılmıştı. Turuncu devrimi bir şeyler yapıldı. Ama bugün gelinen noktaya bakıldığında ateşin içerisine düşen Ukrayna oldu. Demokrasi, insanlık ve gelişme adına bir şeylerin yapıldığı söylendi. Ama Batı açısından baktığımızda Ukrayna, bir çelişkiler ve sorunlar yumağı halinde bırakıldı. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Batı'ya ve NATO'ya sitem ediyor, diyor ki, 'Beni yalnız bıraktınız.' NATO konusu tamamen farklı bir konudur. Ama Batı bu anlamda sürekli Ukrayna'yı teşvik etti. Amerika başta olmak üzere destek verdi. Silah ve Rusya ile ilişkiler konusunda farklı bir yol izlendi. Sonuç olarak ateş düştüğü yeri yakıyor.

Tabii ki biz bu savaşı doğru bulmuyoruz. Ama bugün buraya gelişinin de haklı veya haksız ayrı bir konu ama bir geçmişinin olduğunu da iyi anlamak lazım. Benzer yöntemler Türkiye için de denendi, hala da deneniyor. Birileri parlatılıyor. Devlet geleneğini bilip bilmemesi veya tecrübesinin olup olmadığından ziyade 'acaba dediğimizi yapar mı, sözümüzü tutar mı' gibi yaklaşımlar ile Türkiye'de de deneniyor. Bakıyorsunuz bundan 3-5 sene öncede tanımadığımız, hiçbir devlet yönetiminde geleneği olmayan insanların parlatıldığını ve birden dünya çapında tanıtıldığını görüyoruz. Yeni nesil medya, sosyal medya başta olmak üzere tamamen farklı manipülasyonların yapılmasına ortam oluşturuyor. Ukrayna da zamanında böyle şeyleri yaşadı, birçok ülkede yaşadı. Onun için günümüz dünyası özellikle ülkeleri yönetenlerin devlet yönetiminde kendi geleneklerini ve tarihlerini bilen, kimseye angaje olmayan, sadece kendi ülkesinin bekasını, geleceğini kurgulayan yerli ve milli anlayış içerisinde olması gerekiyor. Her ne kadar yeni dünya düzeni desek de hala ilkel olarak ifade edilen savaşlar, işgaller, araçları farklı olsa da devam ediyor. Bu anlamda uyanık olmak gerekiyor. 15 Temmuz da dünyada oynanan bu oyunların bir parçasıydı. Ama bu millete sökmedi."