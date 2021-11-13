MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Kırşehir'de şehit ailesinin " İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması" talebiyle ilgili, "Şehitlerimiz sayesinde biz hepimiz böyle rahat yaşıyoruz. Zaten bu konuda, alınması konusunda bir fezleke hazırlandı. Vekilliği de elinden alınacak." dedi.

"Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Kırşehir'de bulunan Kılıç, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, dernek üyelerinin istek ve taleplerini dinledi.

Bu sırada şehit annesi Sevim Yağız, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili tepkisini dile getirdi.

Bir şehit ağabeyinin incitilmesini içlerine sindiremediklerini vurgulayan Yağız, Türkkan'ın TBMM'den çıkarılmasını talep ederek, şöyle konuştu:

"O koltuklarda oturuyorlarsa bizim sayemizde oturuyorlar. Nasıl böyle küfür yaptı? O Meclis'in çatısında o kişi durmayacak. Alacaklar onu. O koltukta oturuyorlarsa bizim yiğitlerimiz sayesinde oturuyorlar. Ben general gibi oğlan verdim, şehit verdim. O nasıl şehit ağabeyine küfür edebilir? O kelimeyi nasıl kullanabilir? Nasıl bir vicdan o. Gece uykularımız kaçtı bizim. Gece uyuyamaz oldum. İnsanın kanı nereye akarsa oraya gider. Birtakım millet var ki bu vatanın ekmeğini yiyor, bakıyorsun ki kanı başka yere akıyor."

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan da Kırşehir'de hem dernek olarak hem de sivil toplum kuruluşlarıyla gereken tepkiyi gösterdiklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç da şehitler sayesinde herkesin rahatça yaşayabildiğini belirterek, Türkkan ile ilgili gerekenin yapılacağını aktardı.

Bu konuda fezleke hazırlandığını hatırlatan Kılıç, "Zaten bu konuda, alınması konusunda bir fezleke hazırlandı. Vekilliği de elinden alınacak. Hiç merak etmeyin siz. Kendini bilmez birkaç insan işte. Hiç endişe etmeyin. O kendini bilmez insanın lafı. Biz asla onun gibi düşünmüyoruz, zaten gereken de yapılacak. Sizler de zaten 2023'te oylarınızla onlara en büyük cevabı vereceksiniz. Biz asil bir milletin evlatlarıyız." diye konuştu.

Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını ve teröristlere karşı büyük mücadele verildiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla liderimiz Devlet Bahçeli'nin ittifakından sonra terörle olan mücadele çok daha hızlandı ve çok da başarılı bir hale geldi. Artık başarı noktasında doruklardayız şu anda. Irak'ta, Suriye'de, Afrin'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehitlerimizin kanını döken vatan hainlerinin üstesinden de geldik. Bundan sonra da inşallah bu tür savaşımız devam edecek onlarla. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. İnşallah bir an önce bu terör belasından kurtuluruz da oraya harcadığımız trilyonları ülkemizin refahı için, sizlerin refahı için, daha iyi koşullarda yaşayabilmeniz için, ekonomimiz için harcanır."

Kılıç, Cacabey Meydanı'ndaki üye standı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, odaları ve sendikaları da ziyaret etti.

Kılıç'ın programlarına MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, MYK üyeleri, Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer de eşlik etti.