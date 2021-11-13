Üye Girişi
MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması

13.11.2021 17:55
MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Kırşehir'de şehit ailesinin "İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması" talebiyle ilgili, "Şehitlerimiz sayesinde biz hepimiz böyle rahat yaşıyoruz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Kırşehir'de şehit ailesinin " İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması" talebiyle ilgili, "Şehitlerimiz sayesinde biz hepimiz böyle rahat yaşıyoruz. Zaten bu konuda, alınması konusunda bir fezleke hazırlandı. Vekilliği de elinden alınacak." dedi.

"Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Kırşehir'de bulunan Kılıç, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, dernek üyelerinin istek ve taleplerini dinledi.

Bu sırada şehit annesi Sevim Yağız, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili tepkisini dile getirdi.

Bir şehit ağabeyinin incitilmesini içlerine sindiremediklerini vurgulayan Yağız, Türkkan'ın TBMM'den çıkarılmasını talep ederek, şöyle konuştu:

"O koltuklarda oturuyorlarsa bizim sayemizde oturuyorlar. Nasıl böyle küfür yaptı? O Meclis'in çatısında o kişi durmayacak. Alacaklar onu. O koltukta oturuyorlarsa bizim yiğitlerimiz sayesinde oturuyorlar. Ben general gibi oğlan verdim, şehit verdim. O nasıl şehit ağabeyine küfür edebilir? O kelimeyi nasıl kullanabilir? Nasıl bir vicdan o. Gece uykularımız kaçtı bizim. Gece uyuyamaz oldum. İnsanın kanı nereye akarsa oraya gider. Birtakım millet var ki bu vatanın ekmeğini yiyor, bakıyorsun ki kanı başka yere akıyor."

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan da Kırşehir'de hem dernek olarak hem de sivil toplum kuruluşlarıyla gereken tepkiyi gösterdiklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç da şehitler sayesinde herkesin rahatça yaşayabildiğini belirterek, Türkkan ile ilgili gerekenin yapılacağını aktardı.

Bu konuda fezleke hazırlandığını hatırlatan Kılıç, "Zaten bu konuda, alınması konusunda bir fezleke hazırlandı. Vekilliği de elinden alınacak. Hiç merak etmeyin siz. Kendini bilmez birkaç insan işte. Hiç endişe etmeyin. O kendini bilmez insanın lafı. Biz asla onun gibi düşünmüyoruz, zaten gereken de yapılacak. Sizler de zaten 2023'te oylarınızla onlara en büyük cevabı vereceksiniz. Biz asil bir milletin evlatlarıyız." diye konuştu.

Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını ve teröristlere karşı büyük mücadele verildiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla liderimiz Devlet Bahçeli'nin ittifakından sonra terörle olan mücadele çok daha hızlandı ve çok da başarılı bir hale geldi. Artık başarı noktasında doruklardayız şu anda. Irak'ta, Suriye'de, Afrin'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehitlerimizin kanını döken vatan hainlerinin üstesinden de geldik. Bundan sonra da inşallah bu tür savaşımız devam edecek onlarla. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. İnşallah bir an önce bu terör belasından kurtuluruz da oraya harcadığımız trilyonları ülkemizin refahı için, sizlerin refahı için, daha iyi koşullarda yaşayabilmeniz için, ekonomimiz için harcanır."

Kılıç, Cacabey Meydanı'ndaki üye standı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, odaları ve sendikaları da ziyaret etti.

Kılıç'ın programlarına MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, MYK üyeleri, Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer de eşlik etti.

MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması
MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması
MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması
MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması
MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Kırşehir, Şehit, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Avrupa'da olay oldular! Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor 17:49 Avrupa'da olay oldular! Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak 17:24 Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak 16:51 "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir 16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı 15:30 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem 14:59 Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler         
17:54
NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor         
17:24
İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı         
16:57
Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden akıllara zarar savunma: Polis olduğunu bilmiyordum Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden akıllara zarar savunma: Polis olduğunu bilmiyordum         
16:35
Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum         
15:30
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 18:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li Kılıç, şehit ailesinin Türkkan'ın TBMM'den çıkarılması talebini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement