MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı

19.03.2022 19:07
MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Beydağ ilçesinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Beydağ ilçesinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Osmanağaoğlu, Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıda, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı için Türkiye'nin hedeflerine koşar adım yaklaştığını söyledi.

Şehitlere olan gönül, minnet ve şükran borcunu ödemeye devam edeceklerini belirten Osmanağağlu, "Birileri yuvarlak masa etrafında, nasıl oturacaklarının kavgasını verirken bizler Gazi Paşa Atatürk'ün dediği gibi Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmanın kavgasını vermeye devam edeceğiz." dedi.

Osmanağaoğlu, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirdiğini söyleyerek, " PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinin meydana getirdiği muazzam bir ihanet blokunun hedefinde de Cumhur İttifakı vardır, Milliyetçi Hareket Partisi vardır. Liderimiz Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardır." diye konuştu.

Kaos üretme çabası

İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu da her olumsuzluktan kaos üretmeye çalışan bir yapının oluştuğunu söyledi.

Koronavirüs salgını döneminde de kaos için çalışanların olduğunu belirten Kalyoncu, "Bu dönemde yapılan başarılı çalışmalara genel başkanları, yöneticileri, belediye başkanları, Türk Tabipler Birliği gibi kuruluşlar ve trolleri ile baltalamaya çalışan bir yönleri vardır. Ekonomide yaşanan gelişimlerden yine kaos oluşturma peşinde koşturmuşlar, RusyaUkrayna arasında bugünlerde devam eden çatışmayı dahi ülkede kaos oluşturma amacıyla kullanmaya girişmişlerdir." dedi.

Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin gerekli önlemleri almaması nedeniyle kentte su baskınlarının, felaketlerin yaşandığını savunarak, şöyle konuştu:

"Deprem olmadan, Çevre Bakanlığı aracılığı ile Büyükşehir Belediyesine 'İzmir depreme hazır mı?' diye sorduk. 'Cevap: Bütünüyle hazır.' Bunu sosyal medyada ve basında paylaştık. Sellerden önce 'İzmir yaşanabilecek sellere hazır mı?' diye sorduk. 'Cevap: Hazırız.' Sonuç, hiçbir şeye hazır değillermiş. Ne gariptir ki Büyükşehir Belediye binası dahi depremde yıkılabilirmiş. Bu güzel şehri yönetenler bundan bile habersiz. Kendi yayınlarında 'Metropol ilçelerde yüzde 36 kaçak bina var.' diyen bir yönetimin depreme hazır olması da beklenemez."

Kalyoncu, İzmir'den milletvekili seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kentin sorunlarına kulak tıkadığını savundu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" kapsamında partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
MHP'li Osmanağaoğlu, partisinin İzmir'deki 'Adım Adım 2023' toplantısına katıldı MHP'li Osmanağaoğlu, partisinin İzmir'deki 'Adım Adım 2023' toplantısına katıldı TBMM'de, HDP'li Gergerlioğlu'nun sözleri tartışmaya neden oldu TBMM'de, HDP'li Gergerlioğlu'nun sözleri tartışmaya neden oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Beydağ, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da 'Adım Adım 2023' toplantısına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 19:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement