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MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir - Son Dakika

MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir

05.11.2021 14:11
MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Anayasamızın değişemeyecek maddelerini değiştirmeye yönelik girişimler, vatana ihanetle eş değerdir.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Anayasamızın değişemeyecek maddelerini değiştirmeye yönelik girişimler, vatana ihanetle eş değerdir. CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer zillet yedeklerinin Sevr sevdalısı olarak karşımıza geçmesine Türk milleti tahammül etmeyecek, zillete tamam demeyecek, Allah'ın izniyle sahnelenen oyunu bozacaktır" dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programları kapsamında Sivas İl Başkanlığı koordinesinde Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay sivil toplum örgütleri ve partililerle bir araya geldi. Kentte bir restoranda düzenlenen programa, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Mustafa Eken, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, muhtarlar ve partililer katıldı.

'TÜRK MİLLETİ ZİLLETE TAMAM DEMEYECEK'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Siirt ziyaretinde karşısına çıkan 'Efendim buraya niye geldiniz? Bu topraklar Kürdistan' diyen alçağa 'burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti' diyemeyen bir genel başkandan ne olur? Yazıklar olsun. Bizim topraklarımızda hiçbir hain, hiçbir alçak 'Burası Kürdistan' diyemeyecektir. Bu güç, cesaret ve yürek milliyetçilerde ve Türk milletinin kanında vardır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu uğurda gerekirse şehit oluruz. Ülkemizi ve milletimizi asla parçalatmayız. Kürdistan fitnesine bozkurt gibi karşı dururuz. Türkiye'nin etnik kutuplaşmasına ve kardeş kavgalarına sürüklenmesini amaçlayan hainler karşısında Türk milleti bir bütün olarak ayağa kalkacaktır. Milli meselelerde nerede durduğumuz bellidir. Milli vicdanlarda bu tescil edilmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının sonu gelmeyen kimlik arayışları ve bölücüleri meşru gören gafletleri; terör örgütünün ümit ve cesaret kaynağının kimler olduğunu belgeleyen somut veriler olarak karşımızdadır. Tezkere oylaması bu husustaki en çarpıcı delildir. Türklük tarih içerisinde çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış milli kimliktir. Milletine mensubiyet duyan hiçbir vatan evladı, bu değerin örselenmesine sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Unutulmasın ki cumhurun uyanan, doğrulan iradesi bunun hesabını müsebbiplerinden er geç soracaktır. İhanete çanak tutanlar, buna yardım ve yataklık yapanlar bedelini mutlaka ödeyeceklerdir. Anayasamızın değişemeyecek maddelerini değiştirmeye yönelik girişimler vatana ihanetle eş değerdir. CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer zillet yedeklerinin Sevr sevdalısı olarak karşımıza geçmesine Türk milleti tahammül etmeyecek, zillete tamam demeyecek, Allah'ın izniyle sahnelenen oyunu bozacaktır" dedi.'DEMİRTAŞ'IN PKK'LI OLDUĞUNU BİLMEYEN YOKTUR'Programda konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise ülkenin terörle mücadelede yoğun çaba harcadığını belirterek, "27 yıldır bir terör belasıyla boğuşuyoruz. Hiç düşündünüz mü bu terör belasına Türkiye'nin yıllık harcadığı para ne kadar? Yaklaşık 40 milyar dolar. Biz her yıl teröre para harcıyoruz. Yani bu bütçenin verdiği açığa denk bir rakam, biz teröre bu parayı harcamasak bu para direkt ticaretimize, sanayimize ve ülkemizin kalkınmasına gelecek olan bir paradır. Terörden kurtulduğumuz zaman Türkiye'nin önü açıktır. Böyle olunca Türkiye, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girer. Biz bu illetle boğuşuyoruz. PKK elebaşlarından Duran Kalkan bir açıklama yaptı. 'Biz terörü bitirme noktasına gelmiştik, ateşkes yapacaktık ama Avrupa Birliği Devletleri bize ateşkes yapmayın dediler. Bize çözümsüzlüğü sundular." CHP Genel Başkanı çıkıyor bir açıklama yapıyor, 'Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala neden içeride?' diye. Ben size Demirtaş neden içeride hatırlatayım. Selahattin Demirtaş denilen şahsın PKK'lı olduğunu bilmeyen Allah'ın kulu yoktur. Selahattin Demirtaş teröristtir, terör örgütü yaltakçısıdır, PKK'nın da bir üyesidir. Buna rağmen ana muhalefet partisi lideri bu şahsın neden içeride olduğunu soruyor. Bu şahsın olabileceği tek yer cezaevidir. Cezaevinde çürümelidir, oradan ölüsü çıkmalıdır. Çünkü bu adam vatan, millet ve devlet düşmanıdır" diye konuştu.

MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir
MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir
MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir
MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir
MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Özyürek, Milletvekili, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir - Son Dakika
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