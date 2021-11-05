MHP'li Özyürek: Anayasanın değişmez maddelerini değiştirme girişimi, vatana ihanete eş değerdir - Son Dakika

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Anayasamızın değişemeyecek maddelerini değiştirmeye yönelik girişimler, vatana ihanetle eş değerdir. CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer zillet yedeklerinin Sevr sevdalısı olarak karşımıza geçmesine Türk milleti tahammül etmeyecek, zillete tamam demeyecek, Allah'ın izniyle sahnelenen oyunu bozacaktır" dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programları kapsamında Sivas İl Başkanlığı koordinesinde Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay sivil toplum örgütleri ve partililerle bir araya geldi. Kentte bir restoranda düzenlenen programa, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Mustafa Eken, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, muhtarlar ve partililer katıldı.