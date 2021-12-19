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MHP'li Özyürek: "Türkiye ekonomik sıkıntılardan, dış ve iç baskılardan da kurtulacak" - Son Dakika

MHP'li Özyürek: "Türkiye ekonomik sıkıntılardan, dış ve iç baskılardan da kurtulacak"

19.12.2021 17:16
MHP'li Özyürek: "Türkiye ekonomik sıkıntılardan, dış ve iç baskılardan da kurtulacak"

Sivas'ta düzenlenen MHP Bölge İstişare Toplantısı'nda konuşan Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılardan ve dış, iç baskılardan kurtulacağını söyledi.

Sivas'ta düzenlenen MHP Bölge İstişare Toplantısı'nda konuşan Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılardan ve dış, iç baskılardan kurtulacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas İl Başkanlığı Bölge İstişare Toplantısı, Zara ilçesinde gerçekleştirildi. Belediye düğün salonunda MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in de katıldığı toplantıda, bölgede görev yapan MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları, Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Merkez İlçe Başkanı, ilçe ve belde başkanları, sendika temsilcileri ülke gündemini, il, ilçe ve beldelerde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirdi. Toplantıda konuşan Milletvekili Özyürek, "Avrupa'nın en güçlü 10 tane ülkesi zaten Amerika ile beraber, birlikte hareket ediyorlar. Yani Amerika'nın bildiğin ilçeleri gibi veya eyaletin kolları gibiler. Bundan dolayı da zaten ciddi anlamda baskı var. Yabancı sermayeyi çektiler, ekonomi ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor, pandemi buna eklendi, üretim yapamıyorsunuz. Bundan dolayı da bir algı, bir sıkıntı var. Bunu da aşabilmemiz için üretim lazım tabii ki" şeklinde konuştu.

"Türkiye ekonomik sıkıntılardan kurtulacak"

Milletvekili Özyürek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten Türkiye'nin karşısında, hemen serbest kalması ile ilgili bir karar veriyor. Arkasından Türk yargısı da diyor ki 'hayır, sizin dediğiniz gibi değil, burada deliller ve kanıtlar var.' 'Bu adam ajandır ve tutuklanması gerekiyor.' Bu sefer de Türkiye yine geri adım atmıyor. Atmayınca dediğim gibi ekonomik şeylerle oynuyorlar, sıkıntı oluyor. Arkasından bu da olmuyor. Hemen yakın zaman, bir ay, bir buçuk ay öncesi 10 tane büyükelçi çıkıyor Osman Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili bir deklare yayınladı. Muhalefet hemen dedi ki; 'Evet haklı'. Kılıçdaroğlu, ipin genel başkanı, ardından zaten HDP, PKK'nın işbirlikçisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi onların temsilcisidir. 'Evet doğrudur, 10 büyükelçi doğru söylüyor, serbest bırakılması lazım ama sakın da şunu yapmayın, neyi yapmayalım? 10 büyükelçinin vermiş olduğu kararlara karşı gelip de 10 ülkeyi de karşımıza almayalım. Sonra zaten kötü durumdayız. Bakın iyice kötü olur' diyor. Bakın dışarıdaki Amerika ve 10 tane ülkeyle beraber dışarıdaki işbirlikçiler ve içerideki muhalefet nasıl çalışıyor" dedi.

Türkiye'nin kararlılığı ile 10 büyükelçinin geri adım attığını ifade eden Özyürek, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılardan ve dış, iç baskılardan da kurtulacağını sözlerine ekledi. - SİVAS

MHP'li Özyürek: Türkiye ekonomik sıkıntılardan, dış ve iç baskılardan da kurtulacak
MHP'li Özyürek: Türkiye ekonomik sıkıntılardan, dış ve iç baskılardan da kurtulacak
MHP'li Özyürek: Türkiye ekonomik sıkıntılardan, dış ve iç baskılardan da kurtulacak

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Özyürek, Milletvekili, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Özyürek: 'Türkiye ekonomik sıkıntılardan, dış ve iç baskılardan da kurtulacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Özyürek: "Türkiye ekonomik sıkıntılardan, dış ve iç baskılardan da kurtulacak" - Son Dakika
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