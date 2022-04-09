MHP'li ve HDP'li meclis üyeleri arasında kavga! Zabıta ekipleri müdahale etti - Son Dakika

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Mersin'de, Akdeniz Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında MHP ve HDP sıralarından sesler yükseldi, ortalık bir anda karıştı. Yaklaşık 700 metrekarelik alanın trafo için elektrik şirketine tahsis edilmesi meselesinden, taraflar arasında kavga çıktı.

CHP ve HDP'li üyeler alanın şirkete para karşılığı devredilmesine evet oyu verecek olmasına MHP'li Tufan Nenni'nin, "Dün hayır dediğinize bugün evet diyorsunuz. İşiniz gücünüz yalan dolan." ifadeleri ile yanıt vermesi salondaki tansiyon bir anda yükseldi.

Nenni'nin HDP'li ve CHP'li üyelerin tiyatro oynadıklarını söylemesi üzerine, "Tiyatroyu siz yapıyorsunuz, tiyatro burada." sesleri yükseldi. Birbirlerinin üzerine yürüyen üyelerin o anları, kameraya da yansıdı.

Üyelerin yerlerinden kalkarak tartışmaya başlamasıyla oturuma ara verildi. Ortalığın karşıması nedeniyle salona giren zabıta ekipleri, tarafları yatıştırmak için olaya müdahale etti.