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MHP'li Yalçın: "Bir yıldan önce seçim olmaması gerekir, yani erken seçim hayal" - Son Dakika

MHP'li Yalçın: "Bir yıldan önce seçim olmaması gerekir, yani erken seçim hayal"

18.02.2022 21:24
MHP'li Yalçın: "Bir yıldan önce seçim olmaması gerekir, yani erken seçim hayal"

İzmir'de düzenlenen "MHP Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim yasası nedeniyle erken seçimin Millet İttifakı için hayal olacağını, sistemin değişmesinin de bir takım sebeplerden dolayı mümkün olmadığını belirtti.

İzmir'de düzenlenen "MHP Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim yasası nedeniyle erken seçimin Millet İttifakı için hayal olacağını, sistemin değişmesinin de bir takım sebeplerden dolayı mümkün olmadığını belirtti.

"Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantıları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla İzmir Bayraklı'dan başlatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mart ayında büyük bir ihtimalle seçim yasası geliyor. Mart ayında Meclis'ten geçireceğiz. Zaten bir yıldan önce seçim olmaması gerekir. Yani erken seçim artık hayal oldu. 'Eski sisteme dönüş' diyorlar ama bu o kadar kolay bir hadise değil. Eski sisteme dönebilmek için yıllar lazım. Öyle 10-15 yıl bile yetmez bize göre. Çünkü yeni sistemi biz oturttuk. Eksik olan bazı kanunlar ise bu yıl içerisinde iktidar partisi tarafından hazırlanacak, bizler tarafından desteklenmek ve üzerinde çalışılmak suretiyle kanunlaştırılacak. Her şeyden evvel, rakiplerimizin Anayasa'yı değiştirebilmeleri için 400 oy almaları gerekir. Şu anda 300'ü dahi geçmiş değiller. Halka gitmek yolunu seçerlerse 360'ı toplamaları lazım. Bu da onlar için mümkün değil. Mevcut siyasi partiler içerisinde AK Parti ve MHP'nin bile oyu 360'ın üstünde değil. Seçim yapıldıktan sonra hangi yıl, dönemin sonunda mı bunlar bu sistemi değiştirmeye kalkacaklar? Hangi yıl yaparlarsa yapsınlar, sistemi değiştirmek bu söylediğim engellerden dolayı mümkün değil. Halkı aldatıyorlar. Sistem değişmez. Kararlıyız, değişmeyecektir. Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir. 2023 ve sonrası Cumhur İttifakı ve MHP için mükemmel olacaktır" dedi. - İZMİR

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Milliyetçi Hareket Partisi, Semih Yalçın, Hisarcık, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: 'Bir yıldan önce seçim olmaması gerekir, yani erken seçim hayal' - Son Dakika


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