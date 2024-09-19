Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılması gerektiğine yönelik sözlerine sert çıktı. Bahçeli "Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

19.09.2024 15:10
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasına yönelik sözleri kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı yorum merak konusuydu. Sessizliğini bozan Bahçeli, "Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

"VATAN VE MİLLET MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: "Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız. Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz. Son yarım asırdır bizi yok saymaya çalışanlar olsa bile biz daha çok var olduk, var olmaya devam edeceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı'nı başarmak için mükelleftir.

İşimiz çok, yolumuz çetin, yükümüz ağırdır. Üstelik vakit dardır. MHP milletimizin tamamını kucaklamaya, ayrımcılığı ve bölücülüğü çiğnemeye inançlıdır. Karamsarlık aşılamaya çalışanlar elbette vardır, bundan sonra da sayılarının artış göstermesi muhtemeldir. Bu görüşümüzü teyit eden bir çok gelişme milletimizin gözü önünde kesintisiz sahnelenmektedir. Türkiye'nin önünü kesmek, devlet ve millet dayanışmasını yıkmak, çok sesli fitne ve fesat korosu faaldir. Açık ve gizli faaliyetlerini son zamanlarda artırmışlardır. Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü saldırı altındadır. Nitekim durum ciddidir. Türkiye'yi kafa kola almak için kılıktan kılığa girenlerin emeline teslim edilecek bir ülke yoktur.

"GERÇEKLERİ EĞMEDEN BÜKMEDEN KONUŞMAK CENAB-I ALLAH'A BORCUMDUR"

Komprador muhalefetin, komisyoncu gazetelerin, komplocu uzmanların, kokuşmuş kaymak tabakanın, komünist azınlığın kimliğini karalayacağı bir millet yoktur. Kalbinin sancağında Türk milliyetine mensubiyet taşıyan bir vatan evladı alarak sözlerim Türk milletine karşı duyduğum sorumluluktur. Gerçekleri eğmeden bükmeden konuşmak boğazımdan geçen her lokmaya ve Cenab-ı Allah'a borcumdur. Gazilerimizi sadece 19 Eylül'de hatırlamak doğru değildir. TBMM, 2 defa gazilik mertebesini hakketmiştir. Mevzuattaki boşluk nedeniyle gazi kabul edilmeyen 20 bin kardeşimizin sessiz çığlığı dinmemiş, gazilere tanınan sosyal ve ekonomik haklardan mahrum kalmışlardır. Gaziler arasında örtülü ayrım hakkaniyetsizdir. Gazilerimize unvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'de karara bağlanmalıdır.

Gaziliğin dereceği, osu busu olmaz. Bir kahramanımızın aldığı yaraya bakıp gazi olup olmadığına karar vermek doğru ve tutarlı değildir. Vatan müdafaasını emanet ettiğimiz kahramanlarımızdan haklarını esirgeyemeyiz. Milli bekamızı muhafaza için yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden yaralanan tüm kahramanlarımızı hayal kırıklığına uğratmamak lazımdır. Gaziliğin bir adım ilerisi şehitliktir. 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tüm gazilerimize sağlık diliyorum. Devletimizi kuran ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükran ile anıyorum. ABD'nin Irak'tan çekilme kararına rağmen bu ülkenin asker konuşlandırması, Suriye'de yeni üsler kurması, silah ve mühimmatı artırması gizli saklı bir şey değildir. Lübnan'da yaşanan cihazların patlatılması tehdit algılarını zirveye çıkarmıştır. Artık hiçbir yer güvenli değildir. Artık hiçbir şey de eskisi gibi olmayacaktır.

"CHP'YE OY VEREN KARDEŞLERİM BU YAPIYA UYGUN GÖRÜNMEMEKTEDİR"

Dışarıda bileğimizi bükemeyenler, Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler içeride milli ve güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır. CHP genel başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. Erken seçim istemeyeceğiz açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir.

"MHP'YE İLK 4 MADDEYLE İLGİLİ SORU SORMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Bu partinin Türkiye'nin milli tezlerine sahip çıktığı görülmüş, duyulmuş şey değildir. Milletimizin huzurunu kaçıran demlenmiş CHP bir sorundur. Bu sorun demokrasiyi ve ahlakı zedelemektedir. CHP'nin aklı yerli değildir idaresi milli değildir. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 4 madde ile şahsımın düşüncesini merak etmiş. Özgür Bey'in bildiği kadar bizim unutmuşluğumuz vardır. MHP'ye anayasanın ilk 4 maddeyle ilgi soru sormak, yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir. Ciddiye alınacak hiçbir yanları yoktur.

"NARİN YAVRUMUZ BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE İSTİSMAR KONUSU YAPILMIŞTIR"

Sıla bebek ve Narin'e kıyanlar bedelini ödemelidir. Narin ve Sıla yavrularımız herkesin yüreğine acı indirmiştir. Cinayetin ve diğer barbarlığın detaylarını anlatacak değilim. Türk adaleti canilerin yakasından tutacak. Özellikle Narin yavrumuz 29 gündür bilinçli bir şekilde istismar konusu yapılmıştır. Jandarmamız, savcımız, devletimiz göreninin başındadır. Narin yavrumuz Norveç'te olsaydı ne olurdu diyerek Türkiye'yi kötülemeye çalışanların niyetleri bellidir. Devletin yetkili kurumlarından görevlendirilmiş isimlerin kamuoyunu zamanında vaktinde bilgilendirmeleri muhakkak sağlanmalıdır. TV'de yapılan çarpıtmalar hukuki süreci zedelemiştir."

Bahçeli\'den Yapıcıoğlu\'na: Anayasa\'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Zekeriya Yapıcıoğlu, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ozcan Yildirim:
    elini ben mi kaldirdim..? 46 2 Yanıtla
  • Ali Cansever:
    ortağın 43 3 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    bir hafta once elini havaya kaldirdin hudaparin haydaaaaa 41 3 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Yanında beraber el ele tutuşup pozlar verirken sendemi şaşı bakıyordun 32 2 Yanıtla
  • Nazim Akkuş:
    ama bı hafta neden sustun acaba sesin çıkmadı 25 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    laiklik elden gidiyeah 8 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aynen öyle katılıyorum 9 8 Yanıtla
  • Aa:
    elini tutan kimdi lennnn 13 0 Yanıtla
  • deniz beştaş:
    bir dahaki seçime kadar cevabin 8 0 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Kim daha çok tükürdüğünü yalar yarışması başlatsak.... 5 1 Yanıtla
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