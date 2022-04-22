MHP Lideri Bahçeli: "Çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir" - Son Dakika
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MHP Lideri Bahçeli: "Çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir"

22.04.2022 16:17
MHP Lideri Bahçeli: "Çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir.

Türkiye'nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi'mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır. Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi altında esasen bütün hürriyetleri yok etmekten başka bir maksat gütmeyen etki ajanları dün yenilmiş, gene yenilecektir.

İçine düştükleri tehlikeli savrulmaların ağırlığından ve aşağılayıcı durumundan kurtulabilmek için karanlığa sığınanlar, karanlıktan medet umanlar 23 Nisan 1920'de nasıl kaybetmişlerse, onların izinden yürüyen müstevli kuklaları yine ve bir kez daha kaybedeceklerdir.

Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların bayramlarını tebrik ettiğini ifade eden Bahçeli, "Hepsini kucaklıyorum. Çocuklarımıza her günü bayram olan bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle hediye edeceğimizin güvencesini veriyorum. Onlar bizim umudumuzdur. Gazi Meclisi'mizin 102'nci yıl dönümünü iftiharla kutluyor, nice diriliş ve yükseliş dönemlerine vesile olmasını diliyorum. TBMM'nin İlk Başkanı aziz Atatürk'ü, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ilk Meclis'in muhterem mebuslarını saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi. - ANKARA

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Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir' - Son Dakika


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