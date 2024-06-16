Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, ''Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir, bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz, ne de toprağız. Biz kaya gibi Cumhur İttifakı'yız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ve de sonuç vermez'' dedi.

16.06.2024 07:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirdiği iadeiziyaret süreci sonrasında başlayan tartışmalarla ilgili"Bizim iade-i ziyaretimizi hazmedemediler. Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Cumhur İttifakı bir Altılı Masa değildir" ifadelerini kullanmıştı.

"HER GÜN YALAN, FİTNE ÜZERİNDEN GÖRÜŞ BEYAN EDİYORLAR"

Bayram namazı sonrasında Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri soruldu. Bahçeli, "Türk siyasetinde kavga, kargaşa yaratmak isteyen unsurlar her gün yalan, fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bu da toplumun belli kesimlerini rahatsız ediyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti ayaktadır, Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle yoluna devam etmektedir.

"HAYATI ZEHİRLEMEKTEN BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYORLAR"

Bütün seçimler geçmiştir. Şimdi 2028'e kadar süre içinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır. Bu artık yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir ortam olarak milletin huzurunda bulunurken herhangi bir sebeple 'Hükümet çatlayacak' gibi milleti karamsarlığa iten, geçim darlığından bahsediyorlar, hayat pahalılığından bahsediyorlar fakat toplumda hayatı zehirlemekten bir türlü vazgeçmiyorlar.

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

"BİZ KAYA GİBİ BİR CUMHUR İTTİFAKI'YIZ"

O sebepten dolayı sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı bileşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerin çözümünde de çok büyük bir program hayata geçirecektir. O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz, ne de toprağız. Biz kaya gibi Cumhur İttifakıyız Kayaların parçalanması gürültülü olur ve de sonuç vermez. O sebeple siyasiler kaynaşmada, anlaşmada, barışmada samimi olmalı ve milletin huzurunu bozacak her türlü davranıştan kendilerini arındırmaları gerekiyor.

"MHP ÜZERİNE DÜŞEN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPACAKTIR"

MHP bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri yakinen takip etmektedir. Emparyalist güçlere karşı mücadelede büyük bir başarı elde etmenin çabası içindedir. Bayramın bugününden itibaren temennimiz barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır, paylaşmadır. Bütün bunları dikkate alarak MHP üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. MHP'yi anlamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vadedenlerin masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin" dedi.

Cumhur İttifakı\'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli\'den bayram sabahı çok net mesaj

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • O bir Karşıyakalı: Herkese iyi Bayramlar dilerim.. 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj - Son Dakika
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