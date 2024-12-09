MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı - Son Dakika
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Politika

MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı

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TBMM'de süren bütçe görüşmelerinde MHP lideri Devlet Bahçeli, söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşmasının ardından alkışladı. Bu durum, MHP sıralarından bazı milletvekillerinin de Bakırhan'ı alkışlamasıyla dikkat çekti. Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı 'örgütü lağvetmesi koşuluyla umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması' çağrısı, Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

09.12.2024 21:02  Güncelleme: 21:23
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başlayan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

BAHÇELİ VE MHP SIRALARI BAKIRHANI ALKIŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde söz alan alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşması sonrasında alkışladı. Öte yandan MHP sıralarından bazı milletvekillerinin de Bakırhan'ı alkışladığı görüldü.

MHP lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı

DEM PARTİLİLER İLE TOKALAŞMIŞTI

Meclis'in 28. dönem 3. yasama yılının açılış oturumunun kapanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salondan ayrılırken DEM Parti Eş Başkanlarının yanına gitmişti. Bahçeli, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı.

ÖCALAN ÇAĞRISI

Bahçeli'nin, 22 Ekim'de teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısı, Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan\'ı konuşması sonrası alkışladı

Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Malata Almanya:
    Sinan ateşi kaybettiniz yürüyecek dermanın yok koltuk sevdasından vazgeçmiyorsun sen milliyetçi bir insansan ben değilim kardeşim vatanseverliği bizlere unutturdunuz 87 22 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Bunak şey… Nasıl yakalandıysa artık, bütün ipleri recepte… 71 28 Yanıtla
  • Murat null:
    bir ülkücü olarak utanıyorum 65 25 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Bunların hepsi planlı projeli abicim yemezler 61 11 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    Yapma liderim 20 42 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    ar izi it izine karışmış hayırlı isler 29 8 Yanıtla
  • Aa:
    ozan Arif ne güzel demiş buna 29 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    yazıklar olsun bohçalı demleniyor bunakk saray soytarısı 17 9 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    neredesiniz chp ye demleniyor ditye iftira atanlar gördünüz mü kim demleniyormuş iyi ki vakti zamanında ne olduğunu anlayıp terk etmişiz şehitlerin kemikleri sızlıyor yattıkları yerde 22 2 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    apo işi biliyor 5 1 Yanıtla
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